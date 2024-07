Hollywood-Star George Clooney fordert Bidens Rückzug

17.22 Uhr: Der Hollywood-Star George Clooney hat den US-Präsidenten Joe Biden in einem Beitrag für die "New York Times" zum Rückzug aufgefordert. Er schreibt: "Ich liebe Joe Biden, aber wir brauchen einen neuen Kandidaten." Clooney selbst bezeichnet sich als "lebenslangen Demokraten", er betrachte den Präsidenten als Freund und glaube an ihn. Doch Biden müsse die Zeichen der Zeit erkennen.

Pelosi drängt Biden zu Entscheidung: "Uns läuft die Zeit davon"

17.04 Uhr: Die US-Demokratin Nancy Pelosi drängt den Präsidenten Joe Biden zu einer Entscheidung. Dem Sender MSNBC sagt sie: "Es liegt am Präsidenten, zu entscheiden, ob er kandidiert. Wir alle ermutigen ihn, diese Entscheidung zu treffen. Denn die Zeit läuft uns davon." Was auch immer Biden beschließe, die Partei stehe dahinter.

Erster Senator wagt sich gegen Biden aus der Deckung

12.44 Uhr: Mehrere Kongressabgeordnete der US-Demokraten haben in den vergangenen Wochen Zweifel an Joe Bidens Kandidatur geäußert. Nun schließt sich der erste Senator an: Michael Bennet aus dem Bundesstaat Colorado erklärt in einem CNN-Interview, Biden müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, ob er seine Kandidatur fortsetzen sollte.