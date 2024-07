US-Raketen in Deutschland: Kritik an Ampel

Tiere sorgen für Kotflut an Bädern und Seen

Newsblog zur US-Wahl Trump-Vize äußert Sorge wegen Harris Von dpa , reuters , afp , jcz , fho , lec , jha , mak , cck , cc Aktualisiert am 30.07.2024 - 09:55 Uhr Lesedauer: 15 Min. JD Vance beantwortet Fragen von Reportern (Archivbild): Geheime Audioaufnahmen zeigen, dass das Trumpwahlkampfteam besorgt ist über Harriskandidatur. (Quelle: IMAGO/Jenny Berg/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Ex-Präsident Trump ist wohl zur Aussage beim FBI zum Attentat auf ihn bereit. Unterdessen lichtet sich das Feld der Vizekandidaten für Harris. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Wegen Harris: Trumps Wahlkampfteam in Sorge

09.10 Uhr: JD Vance zeigt sich besorgt ob der Tatsache, dass Joe Biden nicht mehr der Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist. Das belegen geheime Tonaufnahmen, die der "Washington Post" vorliegen. Während sich das Trump/Vance Wahlkampfteam nach außen große Mühe gibt, zu erklären, dass die Entscheidung Bidens, nicht anzutreten, nichts verändern würde, werden hinter verschlossenen Türen andere Töne angeschlagen.

Auf den Tonaufnahmen, die während einer Spendenveranstaltung aufgenommen worden sein sollen, gibt Vance zu, dass es ein "ziemlicher Schlag für uns" gewesen sei. "Die schlechte Nachricht ist, dass Kamala Harris nicht das gleiche Problem hat wie Joe Biden. Denn was immer wir auch sagen mögen, Kamala ist deutlich jünger. Und Kamala Harris hat offensichtlich nicht mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie Joe Biden", so Vance.

Die Aussagen stehen im starken Kontrast zu dem, was Vance öffentlich erklärt. So meinte er kurz nach dem Rückzug Bidens zu Reportern: "Ich glaube nicht, dass sich dadurch das politische Gleichgewicht verändert." Harris wäre von ihren politischen Einstellungen genau wie Biden und daher sei auch kein politischer Strategiewechsel erforderlich. Auch Trump sagte über Harris, sie sei wie Biden, nur schlimmer.

Während Spendenaktion: Pro-Harris-Account auf X gesperrt

8.20 Uhr: Der Pro-Harris-X-Account "White Dudes for Harris" ist während einer Spendenaktion mit prominenten Unterstützern wie dem Schauspieler Mark Hamill und dem US-amerikanischen Verkehrsminister Pete Buttigieg plötzlich gesperrt worden. Wie einer der Organisatoren auf X meldet, wurden anfänglich von X keinerlei Gründe für die Sperrung genannt. Später erhielt er laut eigener Aussage von X die Nachricht, dass der Account gesperrt wurde, nachdem mehrere User den Account als angeblichen Zweitaccount eines gesperrten Nutzerkontos gemeldet hatten.

Die Organisatoren selbst vermuten, dass der Chef von X, Elon Musk, als bekennender Trump-Anhänger dahinterstecken könnte, nachdem bei der Spendenaktion mehr als vier Millionen Dollar (rund 3,6 Millionen Euro) gesammelt worden waren. Zur Stunde ist der Account wieder online.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trump bleibt bei provokativer Aussage zu Wahl in vier Jahren

5.15 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit Blick auf eine Äußerung zur US-Wahl in vier Jahren versucht, seinen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Am Freitag hatte er konservative Christen in Florida dazu aufgerufen, am 5. November für ihn zu stimmen und in diesem Kontext gesagt, dass dies nur ein einziges Mal nötig sein werde. Das Wahlkampfteam seiner politischen Rivalin, der Demokratin Kamala Harris, deutete dies als Hinweis darauf, dass er im Falle eines Wiedereinzugs ins Weiße Haus "die Demokratie abschaffen" wolle.

Angesprochen darauf sagte Trump nun bei einem Interview des ihm wohlgesonnenen Senders "Fox News", er habe sich lediglich darauf bezogen, dass in der christlichen Wählergruppe eine tendenziell geringe Wahlbeteiligung herrsche und er sie deshalb in diesem Jahr ganz besonders mobilisieren wolle. Wörtlich hatte Trump am Freitag gesagt: "Christen, geht raus und wählt! Nur dieses Mal. Ihr werdet es nicht mehr tun müssen."