Staatsanwalt verklagt Elon Musk wegen Wahlkampf-Tombola

Melania Trump überrascht bei Wahlkampfauftritt in New York

1.00 Uhr: Bei einem Wahlkampfauftritt ihres Ehemanns Donald Trump in New York betrat Melania Trump am Sonntag überraschend die Bühne und sprach erstmals in diesem Wahlkampf öffentlich. "New York City und Amerika brauchen den Zauber zurück, der diese Stadt seit Generationen geprägt hat," sagte die frühere First Lady vor einer großen Menschenmenge im Madison Square Garden. Sie rief dazu auf, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten und die "amerikanische Größe" wiederherzustellen. Hier lesen Sie mehr zu der Wahlkampfveranstaltung.