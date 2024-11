Harris tritt überraschend mit Doppelgängerin auf

Kamala Harris lacht bei einem Fernsehauftritt über sich selbst. Die Justiz in Arizona überprüft eine heikle Trump-Aussage. Alle Informationen im Newsblog.

Harris mit Überraschungsauftritt bei US-Show

5.55 Uhr: Bei einem Überraschungsauftritt in der legendären Fernseh-Comedyshow "Saturday Night Live" (SNL) hat sich US-Vizepräsidentin Kamala Harris über ihren Rivalen im Rennen um die Präsidentschaft und sich selbst lustig gemacht. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten trat in einem Sketch zu Beginn der Liveshow als ihr eigenes Spiegelbild auf, während Schauspielerin Maya Rudolph die 60-Jährige spielte.

Das Studio-Publikum johlte und jubelte, als sich die beiden Frauen gegenübersaßen und sich über einen kürzlichen Fototermin von Harris' Gegner im Präsidentschaftsrennen Donald Trump lustig machten, bei dem der 78-Jährige beim Einsteigen in einen Müllwagen fast hingefallen wäre. "Ich bin hier um dich daran zu erinnern, dass du es draufhast, denn du kannst etwas, was dein Gegner nicht kann – du kannst Türen öffnen", sagte Harris dabei ihrem Gegenüber.

Harris kicherte, als Rudolph ihr berühmtes lautes Lachen imitierte, über das sich Trump im Wahlkampf mehrfach abfällig geäußert hatte, und fragte "Lache ich wirklich so?" Den größten Applaus bekam das Duo, als es in einem Dialog zahlreiche Wortspiele mit Harris' Vornamen machte, die in dem Slogan "Keep Kamala and carry on-ala!" gipfelten.

Die Comedyshow SNL gilt als eher liberal, macht sich allerdings über den demokratischen Präsidenten Joe Biden ebenso gnadenlos lustig wie über den Republikaner Trump. Nachdem Trump in der Vergangenheit selbst zweimal in der Show aufgetreten war, kritisierte er sie im vergangenen Jahr als "schlechtes Produkt, nicht witzig, Fake News" und als "Wahlkampfbeitrag für die Demokraten".

"New York Times" warnt vor Trump

4.10 Uhr: Kurz vor der US-Präsidentenwahl am 5. November hat die "New York Times" mit klaren Worten vor dem Republikaner Donald Trump gewarnt. Ein Meinungsartikel der Zeitung mahnt: "Wählen Sie, um die Trump-Ära zu beenden". In dem knappen Beitrag, der auf zahlreiche frühere Artikel des Blattes verlinkt, heißt es unter anderem: "Sie kennen Donald Trump schon. Er ist ungeeignet, zu führen." Er habe versucht, eine Wahl zu untergraben und bleibe eine "Bedrohung für die Demokratie".

Harris führt überraschend bei Umfrage in Iowa

0.30 Uhr: Nach der neuesten Umfrage von Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll im US-Bundesstaat Iowa hat sich Kamala Harris an Donald Trump vorbeigeschoben. Der Staat gilt als klassisches Republikaner-Territorium. Jetzt soll Harris mit 47 Prozent vor Trump mit 44 Prozent liegen.

Die Ergebnisse folgen auf eine Iowa-Umfrage vom September, die Trump einen Vorsprung von vier Prozentpunkten gegenüber Harris bescheinigte, und auf eine Iowa-Umfrage vom Juni, die ihm einen Vorsprung von 18 Prozentpunkten gegenüber dem demokratischen Präsidenten Joe Biden bescheinigte, der damals als Kandidat der Demokraten gehandelt wurde.

Neonazi spricht sich für Harris aus