Die Ukraine steht militärisch unter Druck und fürchtet, die Unterstützung der Amerikaner nach der US-Wahl zu verlieren. Wladimir Putin hofft wohl auf einen Wahlsieg von Donald Trump – aber der Kreml bleibt nicht ohne Grund vorsichtig.

Für die ukrainische Armee ist es eine sehr heikle Phase in diesem Krieg. Den russischen Angreifern gelingt es unter schweren Verlusten im Osten der Ukraine, immer wieder kleinere Durchbrüche und Geländegewinne zu erzielen. Russland rückt auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk vor, und Kremlchef Wladimir Putin soll für diese Offensive laut Nato-Schätzungen etwa 1.000 russische Soldaten täglich in den Tod schicken. Ohne Rücksicht auf Verluste. Denn besonders diese brutale Taktik der "Fleischangriffe" begünstigt die langsamen, aber stetigen russischen Vorstöße.

Die ukrainischen Verteidiger haben in diesem Herbst von vielem zu wenig. Zu wenig ausgebildete und ausgerüstete Soldaten, um die gesamte Front verteidigen zu können. Zu wenig Munition und zu wenig Kriegsgerät, weil die Unterstützung aus dem Westen weiterhin sehr schleppend verläuft. Das zerrt an der Moral und dem Durchhaltewillen. Und nun könnten die US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag auch noch dazu führen, dass die Hilfe der Amerikaner wegbricht – das zumindest befürchten Teile der ukrainischen Armee.

Der 47-jährige Soldat Witalia sagte vergangene Woche der "Neuen Zürcher Zeitung": "Der Westen hat uns aufgegeben. Es wird sich nicht viel ändern mit Harris, verglichen mit Biden. Und wenn es Trump ist, wird es noch schlimmer. Er ist ein Kumpel von Putin."

Der Frust in der Ukraine über die nicht ausreichende Unterstützung aus dem Westen ist derzeit vielerorts spürbar. Bei einem Wahlsieg von Vizepräsidentin Kamala Harris erwarten viele die Fortführung der Politik von US-Präsident Joe Biden, ein "Weiter so" in einer Kriegsphase, in der die ukrainische Armee eigentlich dringend eine Wende braucht. Bei einem Wahlsieg von Donald Trump dagegen fürchten die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer, dass der Republikaner Kiew zu einem Frieden zwingen könnte, von dem vor allem Putin profitieren würde.

Es herrscht also große Angst, dass Trump das Schicksal der Ukraine besiegeln könnte. Dabei ist der ehemalige Präsident unberechenbar und hat vor allem den Profit der USA im Blick. Putin wittert eine Chance, aber er droht mittelfristig in eine Falle zu tappen, sollte er auf Trump setzen.

Biden und Harris weichen wichtigen Fragen aus

Harris und Trump haben in jedem Fall unterschiedliche Vorstellungen über die Rolle der Amerikaner in diesem Krieg. Die Demokratin hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereits ihre Unterstützung zugesagt und sie steht zur US-Führungsrolle in der Nato – der westlichen Militärallianz, die lange Zeit als Schutzschild Europas gegenüber der russischen Aggression diente. Von der Vizepräsidentin wird erwartet, dass sie den Kurs von Biden weitestgehend fortsetzt, wenngleich Experten auch davor warnen, dass die USA ihre Ausgaben weiter begrenzen werden.

Ein Wahlsieg der Demokraten wäre für Kiew zwar das sicherere Szenario, aber selbst unter Biden läuft die Unterstützung der Ukraine nicht ohne Probleme. Selenskyj sagte diese Woche vor Journalisten, dass die USA nur zehn Prozent der militärischen Unterstützung geleistet hätten, die sie in einem im April verabschiedeten Hilfspaket im Wert von 61 Milliarden Dollar zugesagt hatten. Dadurch könne die Ukraine aktuell nur schwer planen.