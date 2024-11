SPD-Chef: "Dieses Wahlergebnis wird die Welt verändern"

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich blickt mit Sorgen auf eine erneute Präsidentschaft Donald Trumps. Sie würde "weniger Berechenbarkeit" der US-Politik bedeuten, sagte Mützenich am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Europa müsse sich "darauf einstellen und sich auf sich selbst beziehen und versuchen, auch stärker zu werden, widerstandskräftiger in viele Richtungen". Ein Sieg von Trump bedeute für die internationale Ordnung "auf der einen Seite Effekthascherei und auf der anderen Seite eine Schwächung auch von internationalen Organisationen" wie den Vereinten Nationen.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sieht durch Trumps Wahlerfolg große Auswirkungen auf Deutschland. "Dieses Wahlergebnis aus den USA wird die Welt verändern", sagte er dem Deutschlandfunk. "Deutschland muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen in Europa und auch in der Welt." Es werde etwa eine Debatte auf Deutschland zukommen, ob man noch mehr Verantwortung für die Ukraine übernehmen sollte. "Ich finde, wir müssen das tun als Deutschland", sagte der SPD-Chef.

Spahn: Dürfen Trump "nicht vor den Kopf stoßen"

AfD erfreut über Trump-Sieg: "Bedeutendster Präsident der modernen Geschichte"

Auch der rechtsextreme Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke gratulierte Trump. "Sie werden der bedeutendste Präsident der Vereinigten Staaten in der modernen Geschichte sein. Die Hoffnung aller freiheits- und friedliebenden Patrioten in Amerika und Europa ruht nun auf Ihren Schultern", schrieb er auf X an den künftigen Präsidenten und richtete noch einen Appell an Trump: "Bitte enttäuschen Sie uns nicht!"