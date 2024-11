Ungarns Präsident Viktor Orbán zeigte sich erfreut. "Guten Morgen, Ungarn ! Auf dem Weg zu einem wunderschönen Sieg", schrieb Orbán in den sozialen Medien und teilte ein Bild von sich beim Anschauen der Wahlberichterstattung. "Das größte Comeback in der US-Politikgeschichte!" ergänzte er später. "Ein dringend benötigter Sieg für die Welt!"

Netanjahu freut sich: "Dies ist ein riesiger Sieg"

Macron zeigt sich "bereit zur Zusammenarbeit"

Frankreichs Regierungssprecherin Maud Bregeo sieht in der US-Wahl vor allem einen Auftrag für Europa, sein "Schicksal selbst in die Hand zu nehmen". "Wir sollten uns nicht fragen lassen, was die USA tun werden, sondern was Europa zu leisten imstande ist", sagte Bregeon dem Sender RTL. "In einer Reihe von absolut entscheidenden Bereichen – Verteidigung, Reindustrialisierung, Dekarbonisierung – müssen wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen", betonte die Sprecherin.