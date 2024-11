Der Wahlsieg von Donald Trump löst in Berlin eine politische Schockwelle aus. Es wachsen Zweifel daran, ob Deutschland sich in den vergangenen Jahren ausreichend auf dieses Szenario vorbereitet hat. Die Bundesregierung steht vor einem Dilemma.

Ruhe bewahren, Deutschland sei gut auf Trump vorbereitet. Das ist die bestimmende Botschaft, die viele deutsche Politiker am Mittwoch im Bundestag kommunizieren. Aber hinter den Kulissen herrscht durchaus Ernüchterung, denn der Wahlsieg von Donald Trump wirft die transatlantischen Beziehungen um Jahre zurück und gefährdet das, was der amtierende US-Präsident Joe Biden nach Trumps erster Amtszeit mit Mühe wieder aufgebaut hatte.

Der Trump-Sturm wird kommen. Doch wie gut ist Deutschland auf vier weitere Jahre mit einem Präsidenten im Weißen Haus vorbereitet, der in der internationalen Politik als unberechenbar gilt? Alle politischen Schotten dicht, es wird in Europa nun um innere Geschlossenheit gehen. Das Sorgenkind dabei ist Deutschland, denn die Bundesrepublik steht nach dem Aus der Ampelkoalition mit einer Regierung ohne Mehrheit dar . Dabei wird Trumps Rückkehr ins Weiße Haus teuer, vor allem für Deutschland.

"Die Zeiten sind sehr ernst"

Mehr deutsche Souveränität in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mehr Zusammenarbeit in Europa. Das sind die Botschaften, die deutsche Politiker am Mittwoch in Berlin fast schon mantraartig verbreiten. Über diese Ziele sind sich die ehemaligen Ampelparteien und die Union wahrscheinlich untereinander einig.