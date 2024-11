Kopiert News folgen

Donald Trump kehrt zurück, er will die USA stark verändern. Aber trotz seines Wahlerfolgs hat auch seine Macht Grenzen, sagt Rahul Sahgal, Chef der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer.

Zukünftig wird Donald Trump wieder Herr im Weißen Haus, nicht nur in Deutschland und Europa herrschen deswegen Unsicherheit und Sorge. Denn der Republikaner hat weitreichende Pläne für die Vereinigten Staaten, schlimmste Befürchtungen reichen bis hin zu deren Umbau in eine Autokratie.

Welche Absichten verfolgt Donald Trump tatsächlich? Mit welchen Hindernissen muss der kommende US-Präsident rechnen? Welchen Fehler begehen Deutsche und Europäer im Umgang mit Amerika immer wieder? Diese Fragen beantwortet Rahul Sahgal, USA-Experte und CEO der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, im Gespräch.

t-online: Herr Sahgal, Donald Trump steht dank eines deutlichen Wahlsiegs vor der Rückkehr an die Macht. Droht der Abschied der USA von der liberalen Demokratie?

Rahul Sahgal: Die USA werden nach vier weiteren Jahren Donald Trump sicher ein anderes Land sein. Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie kein demokratischer oder liberaler Staat mehr sein werden. Wir blicken oft mit einem sehr europäischen Blick auf die Vereinigten Staaten und wenden unsere Maßstäbe auf sie an. Und das ist ein gewaltiger Fehler, weil wir außer Acht lassen, was die Amerikaner selbst wollen.

Was wollen sie denn?

Die Mehrheit der Amerikaner wollte eindeutig Trump: Er hat mit Abstand die meisten Wahlleute, die Mehrheit in beiden Parlamentskammern und außerdem die Mehrzahl der Wählerstimmen gewonnen. Letzteres hat seit George W. Bush 2004 kein anderer republikanischer Kandidat fürs Weiße Haus mehr geschafft. Die Entscheidung ist also ziemlich eindeutig. Trump fühlt sich bestätigt, seinen Kurs fortzuführen.

Dieser Kurs gibt, ebenso wie die Auswahl seines neuen Regierungsteams aus schillernden bis ultrarechten Hardlinern, doch reichlich Grund zur Sorge?

Einverstanden. Das ist ein Risiko. Es kommt darauf an, wie viel sie bewirken können. Trump verfolgt eine ausgesprochen konservative Agenda, so war es in seiner ersten Amtszeit, so wird es auch in seiner zweiten sein. Worin besteht diese Agenda? Einerseits soll weniger Regulierung stattfinden, also weniger staatliche Eingriffe und weniger Vorschriften in allen Bereichen. Andererseits verfolgt Trump einen Wertekonservatismus, was Genderfragen und Religion beispielsweise angeht.

Zur Person Rahul Sahgal, Jahrgang 1977, ist CEO der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. Nach dem Studium von Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften war Sahgal unter anderem Teil des Diplomatischen Korps der Schweiz. Von 2017 bis 2021 arbeitete er als Botschaftsrat und Leiter der Finanz- und Steuerabteilung in der Schweizer Botschaft in Washington.

Hat Trump überhaupt Werte? Er ist vorbestraft, hetzt gegen Minderheiten, seine politischen Gegner beschimpft und beleidigt er.

Das ist richtig. Und für mich inakzeptabel. Allerdings müssen wir Wahlkampfgetöse und Regierungsprogramm voneinander trennen. Während Trumps erster Amtszeit ab 2017 war ich an der Schweizer Botschaft in Washington, D.C. tätig. Seine damaligen Berater rieten uns immer davon ab, seinen Tweets zu viel Beachtung zu schenken. Die waren für seine Anhänger gedacht, sonst nichts. Im persönlichen Umgang soll Trump wesentlich zurückhaltender sein als in der Öffentlichkeit.

Bei den massenhaft geplanten Abschiebungen von Menschen ohne gültige Einwanderungspapiere ist keine "Zurückhaltung" seitens Trumps erkennbar.

Das ist eines von Trumps großen Wahlkampfversprechen. Unter Obama wurden jedoch mehr Personen deportiert als unter Trump 1.0. An dieser Stelle muss ich auch zu bedenken geben, dass Trump bei der Wahl nicht nur bei den klassischen Wählern der Republikaner Erfolg hatte, sondern auch Latinos und Afroamerikaner in beachtlichem Ausmaß für ihn gestimmt haben. Dabei gelten diese Minderheiten als traditionelle Wähler der Demokraten. Anscheinend hatten diese Menschen das Gefühl, dass Trump trotz seiner Äußerungen ihre Interessen besser vertritt. Die USA haben eine andere politische Kultur als die Europäer, sie wird nun für vier weitere Jahre von Donald Trump geprägt werden.

Worin bestehen Trumps Ziele?

Es wird Macht zurück an die Bundesstaaten fließen, es wird mehr Wert auf die Verantwortung des Individuums gelegt werden. Das ist eine klassische konservative Agenda, die nun die Chance auf Verwirklichung erhält.

Will Trump am Ende nicht möglicherweise eher Macht bei sich konzentrieren und eine Art Diktator werden?