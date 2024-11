Es war Ende September, Donald Trump war noch Präsidentschaftskandidat der Republikaner und empfing den ukrainischen Präsidenten in seinem New Yorker Wolkenkratzer. Wolodymyr Selenskyj stand neben ihm und betonte, dass ihm schon sehr daran gelegen sei, dass Trumps Verhältnis zu ihm besser als das zu Putin sei. Trump lachte und sagte nur: "But it takes two to tango". Zum Tangotanzen brauche es aber zwei.