Trump will Hegseth weiterhin als Verteidigungsminister. Die US-Waffenlobby klagt über Vertrauensverlust.

Waffenlobby: Trump hat Vertrauen in uns verloren

Die US-Waffenlobbyorganisation NRA glaubt, dass der designierte Präsident Donald Trump das Vertrauen in sie verloren hat, so ein Spitzenfunktionär in einem internen Brief. Das berichtet die "New York Times". Bill Bachenberg, der erste Vizepräsident fordert, dass die NRA sich neu formieren müsse, um den neuen Vorsprung der Republikanischen Partei im Kongress bei den Zwischenwahlen im Jahr 2026 zu schützen. Bachenberg, ein überzeugter Anhänger Trumps, teilte seinen Vorstandskollegen mit, dass Trump während der diesjährigen Wahl verärgert darüber war, dass sich die NRA nicht stärker für seinen Sieg eingesetzt hatte. Es heiß in dem Schreiben weiter, dass Trump während eines Gesprächs auf der Jahreskonferenz der Gruppe im Mai Kritik an einem Anwalt der NRA geäußert hat. Gemeint war William A. Brewer III, der die Demokraten finanziell unterstützt. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Präsident Trump und sein engster Kreis das Vertrauen in die NRA verloren haben", schrieb Bachenberg letzte Woche in seinem Brief, der von Mark Vaughan, dem zweiten Vizepräsidenten der NRA, mit unterzeichnet wurde.

Trump hält trotz schwerer Vorwürfe zu Hegseth

13.58 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump stellt sich hinter seinen in Bedrängnis geratenen Wunschkandidaten für die Spitze des Verteidigungsministeriums. Die Unterstützung für Pete Hegseth sei stark, anders als die "fake news" glauben machen wollten, schreibt Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social mit Blick auf den TV-Moderator, dem er die Leitung des Pentagons übertragen will. "Er wird ein fantastischer, energiegeladener Verteidigungsminister sein, der mit Charisma und Geschick führt", schwärmt Trump. Hegseth sei ein Gewinner, "und es gibt nichts, was man tun kann, um das zu ändern".

Seit Hegseths Nominierung für den wichtigen Ministerposten wurden nach und nach immer neue Anschuldigungen gegen ihn bekannt: unter anderem zu angeblichen sexuellen Übergriffen gegen Frauen, rassistischen Äußerungen und Alkoholmissbrauch. Der Ex-Soldat weist die Vorwürfe zurück und bemüht sich seit Tagen bei Gesprächen mit Senatoren, die nötige Unterstützung für seine Bestätigung in der Kongresskammer zu gewinnen. Wer Minister werden will, braucht dafür eine Mehrheit im Senat. In der Kammer gibt es aber selbst unter den republikanischen Mitgliedern Vorbehalte gegen Hegseth. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner im Senat kann sich der TV-Moderator kaum Abweichler erlauben.

Mexiko: US-Zölle vermeiden und an Handelsabkommen festhalten

11.30 Uhr: Mexiko will nach den Worten des stellvertretenden Wirtschaftsministers alles ihm Mögliche tun, um ein Handelsabkommen mit den USA und Kanada zu bewahren. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Wahl gedroht, Mexiko und Kanada mit Zöllen zu belegen, sollten sie nicht gegen Drogen und Migranten, die aus ihren Ländern in die USA gelangen, vorgehen. Mexiko arbeite an beiden Themen, um ohne Hindernisse an einen gemeinsamen Tisch zu kommen und verhandeln zu können, sagte Luis Rosendo Gutiérrez dem Nachrichtenportal "Inside U.S. Trade".