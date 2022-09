Der Ukraine-Krieg und Kanzler Olaf Scholz: Die Argumentation bricht zusammen

Eine Grundsatzrede will die Verteidigungsministerin an diesem Montagvormittag halten. Der Termin mit Christine Lambrecht ist seit Längerem geplant, das Thema wichtig: Erstmals erarbeitet eine Bundesregierung eine nationale Sicherheitsstrategie. Das Vorhaben stand bereits im Dezember im Koalitionsvertrag, aber das Timing könnte angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine kaum besser sein.

Für Lambrecht ist das Timing an diesem Montag allerdings nicht ganz so optimal. Denn in den vergangenen Tagen hat sich die Dynamik des Krieges verändert, der Ukraine ist es gelungen, im Osten des Landes die russischen Truppen in die Flucht zu schlagen. Ob das ein dauerhafter Erfolg ist, weiß niemand. Aber Lambrecht ist es natürlich bewusst, dass eine quälende Frage nun wieder lauter wird: Wann liefert Deutschland mehr Waffen?