In der russischen Propaganda wird der Krieg gegen die Ukraine als Feldzug gegen ein "Naziland" legitimiert. Damit spielt die Führung auch auf den Sieg der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland an.

Nun weitet Medwedew, derzeit stellvertretender Chef des nationalen Sicherheitsrats, die verbalen Angriffe aus. Dabei bezog er sich auf Merz' Rede am Dienstag im Bundestag. Der CDU-Chef hatte in der Debatte über höhere Verteidigungsausgaben erklärt, dass Putin einen "Angriffskrieg gegen Europa" führe. Es sei "ein Krieg auch gegen unser Land, der täglich stattfindet: mit Angriffen auf unsere Datennetze, mit der Zerstörung von Versorgungsleitungen, mit Brandanschlägen, mit Auftragsmorden mitten in unserem Land, mit der Ausspähung von Kasernen, mit Desinformationskampagnen", so Merz.