Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine tötet Vizechef der russischen Flotte

Von t-online Aktualisiert am 03.07.2025 - 12:55 Uhr

Michail Gudkow (Archivbild): Der Generalmajor der russischen Marine starb bei einem Raketenangriff in Kursk. (Quelle: Yuri Smityuk via www.imago-images.de/imago)

Artikel teilen

Ein wichtiger russischer Militär wurde bei einem Angriff getötet. Bei Angriffen auf die Ukraine gibt es Tote und Verletzte. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 3. Juli

Selenskyj überraschend in Dänemark gelandet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend in Dänemark. Wie Aufnahmen des Senders TV 2 zeigen, landete er am Vormittag auf dem Flughafen von Aarhus. In der zweitgrößten Stadt des Landes ist gerade die EU-Kommission um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast, um gemeinsam mit der dänischen Regierung die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft von Dänemark einzuläuten.

Auf Selenskyj wartet unter anderem eine Audienz beim dänischen König Frederik X., wie aus Angaben des Büros von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hervorgeht. Bei einem Treffen mit Frederiksen, von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa soll es außerdem darum gehen, wie die von Russland angegriffene Ukraine bestmöglich unterstützt werden kann. Dafür wird unter anderem ein möglicher Weg zur EU-Mitgliedschaft besprochen. Die Ukraine gehöre in die EU - dies sei sowohl im Interesse Dänemarks als auch Europas, erklärte Frederiksen.

USA stoppen erneut Ukraine-Hilfen: Jetzt wird es kritisch

Die USA stellen ihre Waffenlieferungen an die Ukraine teils ein. Für die Verteidiger könnte die Situation bald brenzlig werden. Manche Systeme sind kaum ersetzbar. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine tötet Vizechef der russischen Flotte

Der für die Marineinfanterie zuständige Vizechef der russischen Flotte, Generalmajor Michail Gudkow, ist im Grenzgebiet Kursk durch einen ukrainischen Raketenangriff ums Leben gekommen. Gudkow sei bei der Erfüllung seiner Pflicht gefallen, teilte der Gouverneur der am Pazifik gelegenen Region Primorje, Oleg Koschemjako, mit.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Bei einem russischen Angriff auf ein Rekrutierungszentrum in Poltawa in der Zentralukraine sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Unter den Opfern seien auch Zivilisten, hieß es in einer Mitteilung der Heerestruppen. Der Angriff verursachte demnach einen Brand in dem Zentrum, ein weiterer Treffer in der Nähe habe ein Feuer bei einem Wohnhaus ausgelöst. Der Militärgouverneur der Region, Wolodymyr Kohut, schrieb auf Telegram von zwei Toten und elf Verletzten.

Bei Angriffen auf die Hafenstadt Odessa wurden dem Zivilschutz zufolge sechs Menschen verletzt. Ein Wohnblock wurde demnach beschädigt. Die ukrainische Luftwaffe machte nach eigenen Angaben in der Nacht 40 von 52 von Russland abgefeuerten Drohnen und Drohnenattrappen unschädlich.

USA relativieren Aussagen über Waffenlieferungen

US-Beamte haben am Mittwoch einen vom Weißen Haus angekündigten Stopp von US-Waffenlieferungen an die Ukraine relativiert. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte am Mittwoch (Ortszeit), das US-Verteidigungsministerium biete US-Präsident Donald Trump "weiterhin robuste Optionen für die militärische Unterstützung der Ukraine, die mit seinem Ziel, diesen tragischen Krieg zu beenden, im Einklang stehen".