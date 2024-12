Sozialstaat

Arbeit

Steuersenkungen für Gutverdiener

Renten

Migration

"Wir setzen einen faktischen Aufnahmestopp sofort durch." Dazu soll es Kontrollen und "konsequente Zurückweisungen" an den deutschen Grenzen geben. Asylverfahren sollen nach einer EU-Rechtsänderung in sicheren Drittstaaten stattfinden - und bei Anerkennung auch dort Schutz gewährt werden. Abschiebungen sollen auch nach Syrien und Afghanistan erfolgen. Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte würde ausgesetzt. Ukrainer sollen keine Grundsicherung mehr erhalten, sondern Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Gesellschaft

Kriminalität

Wirtschaft

Landwirtschaft

Haushalt

Die Union will an der Schuldenbremse festhalten. Bei einem "ehrlichen Kassensturz" sollen alle Ausgaben und Subventionen hinterfragt und gegebenenfalls gestrichen werden. "Das schafft Spielräume für unseren Politikwechsel." Zahlen zu Kosten der versprochenen Steuersenkungen und erhofften Einsparungen nennt die Union nicht. In der Ministerialverwaltung will sie jedenfalls mit "mindestens zehn Prozent weniger Personal" auskommen. Abgelehnt werden zudem alle Formen "einer Haftung Deutschlands für Schulden anderer EU-Staaten".