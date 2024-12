Elon Musk: Nicht nur in Deutschland unterstützt der Unternehmer aus Südafrika extrem Rechte Politiker. (Quelle: IMAGO/Allison Robbert - Pool via CNP/imago)

In den USA gilt Elon Musk für manche politische Beobachter bereits als Schattenpräsident. Jetzt will der Milliardär auch die deutsche Politik beeinflussen.

Der US-Tech-Milliardär Elon Musk empfiehlt wenige Wochen vor der Bundestagswahl die AfD als angeblich beste Partei für Deutschland. "Nur die AfD kann Deutschland retten", postete der Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Freitag in seinem Kurznachrichtendienst X.

Musk mischte sich zuletzt auch stark in die britische Politik ein. So versprach er kürzlich der rechtspopulistischen britischen Partei Reform UK seine Unterstützung und ihrem Chef, dem Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, eine Spende. "Er ist überzeugt, das Mutterland der englischsprachigen Welt sei in großen Schwierigkeiten", schrieb Farage über ein Treffen mit Musk in Florida in der britischen Zeitung "Telegraph".