Sein Arm reicht weit, aber nicht überallhin

In den Köpfen vieler Deutscher spielt Elon Musk keine so große Rolle, wie man auf den ersten Blick glauben könnte. Sein Arm reicht weit, aber nicht überallhin. Sein Megafon, die Plattform X, nutzen gerade einmal 16 Millionen Deutsche. Längst nicht alle folgen ihm. Nicht alle, die ihm folgen, befürworten seine Ansichten. Sein berüchtigter AfD-Post wurde keine 200.000-mal geliked. Weltweit. In Deutschland wird die Zahl weit darunter liegen. Den Deutschen, die sich nicht in seiner virtuellen Empörungsbutze bewegen und auch nicht jeden Leitartikel lesen, der gerade über ihn geschrieben wird, sind Musk und seine Spinnereien nicht allzu präsent. Sein Echo überschätzt man leicht, wenn man sich in denselben Blasen bewegt wie er.

Über Social Media hinaus ist Musks Einfluss in Deutschland viel kleiner als in den USA. Er schießt keine Millionen in den Wahlkampf der AfD. Er wird nicht neben Alice Weidel auf den Marktplätzen stehen wie neben Donald Trump in den Swing States. Er bewirbt sich hier nicht für ein Regierungsamt. Er unterstützt in Deutschland nicht einen von zwei Kandidaten für den Einzug in den Regierungssitz wie in den USA, sondern eine Protestpartei.

Hinzu kommt: Musks impulsive Einflüsterungen ins deutsche Wahlkampfgetöse halten keiner Überprüfung stand. Das hat sein dürftiger Aufsatz über die AfD bewiesen, den die "Welt am Sonntag" (WamS) veröffentlicht und so entlarvt hat. Sein möglicherweise mit KI hingekritzelter Gastbeitrag strotzt vor Ahnungslosigkeit. Ein Beispiel: Das Wort "Bürokratie" kommt im Leitantrag der Parteispitze für das künftige AfD-Bundestagswahlprogramm neunmal vor. An keiner Stelle wird dabei ein konkreter Plan entworfen, wie der Abbau denn vonstattengehen soll. Den Beweis, dass sie tatsächlich staatliche Überregulierung abbauen können, haben Alice Weidel und ihr Hofstaat niemals erbracht. Entweder Musk lügt ganz bewusst, wenn er die AfD zum Ideengeber für Bürokratieabbau stilisiert, oder er hat nachprüfbar keinen Schimmer.

Ökonomischer Selbstmord

Dass die AfD Deutschland aus der EU in den "Dexit" führen will, ist kein Schritt zu mehr wirtschaftlicher Stabilität, sondern ökonomischer Selbstmord für eine Exportnation, die vom europäischen Binnenmarkt abhängt. Die festgeschriebene Abwendung von den USA scheint Musk entgangen zu sein – interessant für einen hochrangigen Berater des künftigen US-Präsidenten. Und zuletzt nimmt Musk in seinem "WamS"-Textlein mit keiner Silbe Bezug auf den Kuschelkurs, den die AfD gegenüber Russland und China anstrebt.