Beim Besuch von Friedrich Merz in Seeon sollte eigentlich die große Einigkeit zwischen CDU und CSU demonstriert werden. Nur: Ganz zufrieden ist hier keiner.

Es dauert ein paar Minuten, bis Friedrich Merz aus seinem Dienstwagen steigt. Wenige Meter entfernt steht Markus Söder. Und wartet. Der CSU-Chef zieht die Augenbrauen zusammen, seine Gesichtszüge verhärten sich etwas. "Ist der überhaupt im Auto?", fragt Söder halb ironisch. Dann steigt Merz aus. Gemütlich zieht der CDU-Vorsitzende sein Sakko an und spaziert lachend die Straße zum Kloster Seeon hinauf, als hätte er alle Zeit der Welt.

An diesem Mittwoch ist Merz zu Gast bei der Klausur der CSU-Landesgruppe. Die Botschaft soll klar sein: CDU und CSU gehen geeint in den Wahlkampf. Friedrich Merz und Markus Söder, die große Geschlossenheit. So der Plan. Aber ein bisschen Spannung liegt doch in der Luft.

"Wo ist der weiß-blaue Himmel?", fragt Merz und läuft Söder entgegen, die Arme von sich gestreckt. Der CSU-Chef beäugt den Kanzlerkandidaten für einen Moment als überlege er noch, ob er wirklich sagen soll, was ihm auf der Zunge liegt. Dann verzieht er die Mundwinkel und frotzelt zurück: "Bisher war es schön."

Die CSU will mehr Söder von Merz

Eigentlich ist man in der Union dieser Tage bemüht darum, Sticheleien und Streitigkeit beiseite zu schieben. Zumindest für den Moment. Zumindest für sieben Wochen, bis zur Bundestagswahl. Sowohl CDU als auch CSU wissen, was droht, wenn die Union nicht geeint ist. Der Wahlkampf 2021 hat das gezeigt. Söder und die CSU haben damals immer wieder gegen den Kandidaten Armin Laschet gestichelt. Das soll dieses Mal anders sein.

Das Problem: So ganz zufrieden ist man in der CSU bislang auch dieses Mal nicht mit dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Schwesterparteien. Zwar betonen sowohl Söder als auch andere in der Partei immer wieder die inhaltliche Nähe. Und es stimmt: Bei den großen Themen Wirtschaft, Migration und Sicherheit herrscht weitestgehend Konsens. Allerdings gehören zum Wahlkampf noch andere Dinge.

Der Eindruck in den Reihen der Christsozialen: Die CSU hat seit Mitte Dezember auf Wahlkampf umgestellt, ist im Angriffsmodus. Unterdessen müssen Friedrich Merz und die CDU erst noch ins Rollen kommen. So erklärt man sich in Bayern auch, dass die Zustimmung für die CSU besser ist. Tatsächlich liegt die CSU in den Umfragen derzeit bei rund 44 Prozent, das sind 12,3 Prozentpunkte mehr, als sie bei der vergangenen Bundestagswahl holte. Unterdessen liegt die Union im Bund bei 32 Prozent. Damit das Ergebnis noch stärker wird, wünscht sich die CSU jetzt also mehr Söder von Merz. Aber was genau heißt das? Und ist der CDU-Vorsitzende auch bereit dazu?

Mehr ist mehr: das soll der CDU-Chef jetzt anders machen

Es gibt eine Reihe von Dingen, bei denen mancher in der CSU glaubt, dass Merz sie noch besser machen kann. Etwa sei die Taktung bislang eine andere als erwartet, noch nicht ausreichend, so heißt es hier in Seeon aus den Reihen der Abgeordneten. Merz müsse mehr öffentliche Auftritte absolvieren – und markiger werden. Zudem wünschen sich Teile der CSU, dass der Kanzlerkandidat in seinen Aussagen durchaus noch schärfer werde. Die Forderung des CDU-Vorsitzenden, die Hürden bei der Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft zu senken, kommt zum Beispiel gut an, Söder befürwortet sie im Laufe der Klausur gleich mehrfach. Als wolle er sagen: Gerne mehr davon.