Donald Trump regiert erneut die USA, Elon Musk ist an seiner Seite. Welche Pläne verfolgt der Multimilliardär? Es könnte gefährlich werden, warnt Historiker Quinn Slobodian.

Mit Drohungen und Ankündigungen hat Donald Trump schon vor seiner Amtseinführung nicht gespart, nun ist der Republikaner wieder Herr im Weißen Haus. Und Trump ist nicht allein. Der Superreiche Elon Musk spielt ebenfalls eine Rolle in der US-Politik. Was will Trump, aber vor allem: Was will Elon Musk? Und wie dramatisch können Trumps Rückkehr und Musks Weltanschauung die Vereinigten Staaten und damit den Rest der Welt verändern?

Diese Fragen beantwortet Quinn Slobodian, Historiker und Autor der Bücher "Globalisten. Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus" und "Kapitalismus ohne Demokratie" im Gespräch.

t-online: Professor Slobodian, Donald Trump ist zurück im Weißen Haus und scheint Landhunger zu verspüren. Fürchten Sie um Ihr Heimatland Kanada?

Quinn Slobodian: Trumps Drohungen sind meist hohl, ich nehme auch seine letzten Äußerungen insbesondere in Bezug auf Kanada so wahr. Er wird von Kanada allein durch wirtschaftlichen Druck bekommen, was er will. Alles andere ist nichts weiter als Getöse und Ablenkung. Es ist doch paradox: Einerseits fordern Trumps Leute eine gesteigerte Effizienz der Regierung und die Kürzung der Bundesausgaben, andererseits träumt er dann von einer territorialen Ausdehnung, die den amerikanischen Staat erweitern und vergrößern würde.

Von den möglichen außenpolitischen Erschütterungen noch ganz abgesehen, die auch Wirtschaft und Aktienkurse in Mitleidenschaften ziehen könnten? Das würde die Marktradikalen, deren Ziele Sie in Ihrem Buch "Kapitalismus ohne Demokratie" analysieren, wenig erfreuen.

Ja. Allerdings hat er auch genug hartgesottene Leute in seiner Administration – nennen wir sie einmal Kreaturen des Marktes – die ihn wohl stoppen würden, wenn er zu weit geht mit derartigen Vorhaben.

"It's the economy, stupid!", brachte es Ex-US-Präsident Bill Clinton 1992 auf den Punkt. In der Gegenwart kann Trump also poltern und drohen, solange das wirtschaftliche Wohlbefinden der Amerikaner nicht gefährdet ist?

Ja. Zahlreiche Amerikaner neigen dazu, mit ihrer Geldbörse zu denken. Trump hat die Wahl gegen Joe Biden 2020 aus einem Grund verloren: Covid-19. Ohne die Pandemie wäre Trump bereits damals wiedergewählt worden. Während seiner ersten Präsidentschaft hat er die Öl- und Gasförderung ausgeweitet, das entlastete die Portemonnaies vieler Amerikaner, während zugleich die Aktienkurse stiegen. Es herrschte – ungeachtet der enormen Ungleichheit im Lande – ein Gefühl von zunehmendem Wachstum und Wohlstand. Trump ritt damals auf einer Welle der wirtschaftlichen Prosperität und wird auch bis heute damit assoziiert.

Zur Person Quinn Slobodian, Jahrgang 1978, lehrt Internationale Geschichte an der Boston University. Der kanadische Historiker ist Experte für die Geschichte des Neoliberalismus und veröffentlichte mit "Globalisten. Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus" (2019) und "Kapitalismus ohne Demokratie. Wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen" (2023) viel beachtete Bücher zum Thema. Am 15. April 2025 erscheint Slobodians neues Buch "Hayek's Bastards. Race, Gold, IQ, and the Capitalism of the Far Right".

Joe Biden und Kamala Harris mussten hingegen die Folgen von Covid-19 und der dramatisch angestiegenen Inflation ausbaden.

So ist es. Wenn Kamala Harris in den letzten Wochen ihres Wahlkampfs populistischere Botschaften in Sachen Wirtschaft bei den Wählern platziert hätte … Wer weiß, vielleicht hätte sie dann tatsächlich den Sieg errungen.

Womit müssen wir nun in den nächsten Jahren rechnen?

Trump ist in allererster Linie ein Entertainer, basierend auf seiner langjährigen und erfolgreichen Karriere im Reality-TV. Seine inkonsistente Politik wird von den Leuten bestimmt, die es geschafft haben, sein Ohr für ihre eigene politische Idee zu gewinnen.

Wer Zugang zu Trump hat, bestimmt also das Geschick der Supermacht USA mit?

Über Trump wurde schon oft gemutmaßt, dass seine Weltanschauung vollständig von der derjenigen Person bestimmt wird, mit der er gerade vor fünf Minuten gesprochen hat. Ich glaube, das kommt der Wahrheit sehr nahe. So bringt es Trump fertig, in der einen Minute feurig über Massenabschiebungen zu sprechen und sich in der nächsten für die Notwendigkeit von H-1B-Visa für hochqualifizierte Fachkräfte aus Indien auszusprechen. Uns erscheinen derart wilde gedankliche Schwankungen absurd, Trump hat damit überhaupt kein Problem.

Was will Trump aber selbst?