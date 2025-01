AfD übertritt neue Grenzen

Die AfD tritt ohnehin radikal auf. In den vergangenen Tagen aber hat sie neue Grenzen eingerissen, die zumindest ihre Spitze bisher halbwegs wahrte. Sie gab so einen Vorgeschmack darauf, wie ihr Wahlkampf in den nächsten Wochen aussehen dürfte.

Auf dem Parteitag in Riesa verwendete AfD-Chefin Alice Weidel in einer Rede erstmals prominent den rechtsextremen Kampfbegriff der "Remigration", der freiwillige Rückkehr, Abschiebungen, aber auch Vertreibung mit Druck und Gewalt meinen kann. Vertreter des völkischen Flügels in der Partei reagierten begeistert. Weidel sprach in ihrer Rede im Zusammenhang mit Windenergie zudem von "Windmühlen der Schande" und erinnerte so an eine Rede des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke. Der hatte 2017 mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem "Mahnmal der Schande" gesprochen und bundesweiten Protest ausgelöst.