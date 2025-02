Für den Einsatz von Brechmitteln hat Scholz 2001 sein grünes Licht gegeben, als Innensenator der Hansestadt – auch, um die eigene Partei für einen Law and Order-Wahlkampf der CDU zu positionieren. Im Dezember des Jahres führte diese Praktik zu einem Todesopfer, trotzdem hielt die Stadt weiter an der Methode fest. Die Verabreichung von Brechmitteln wurde erst 2006 gestoppt, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Einsatz als Foltermethode eingestuft hatte.

Was ist über Scholz privat bekannt?

Seit 1998 ist Olaf Scholz mit der SPD-Politikerin Britta Ernst verheiratet. Ernst war von 2014 bis 2017 Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und von 2017 bis 2023 Bildungsministerin in Brandenburg. Beide leben zusammen in einer Mietwohnung in Potsdam.