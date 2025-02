Aktualisiert am 17.02.2025 - 16:23 Uhr

Aktualisiert am 17.02.2025 - 16:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl ist die AfD die zweitstärkste Kraft in den Umfragen. (Archivbild) (Quelle: Christoph Reichwein/dpa/dpa-bilder)

In den letzten Tagen des Bundestagswahlkampfs, der am kommenden Wahlsonntag, dem 23. Februar, endet, ist die heiße Phase endgültig angebrochen. In einer vorgezogenen Bundestagswahl und einem verkürzten Wahlkampf, bei dem Expertinnen und Experten die Themen Wirtschaft und Inflation als bestimmende Faktoren angesehen hatten, kam es schließlich ganz anders.