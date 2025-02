Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unsere Autorin ist Auslandsdeutsche. Dennoch wollte sie bei dieser Bundestagswahl unbedingt wählen. Davor steht jedoch das deutsche Wahlsystem. Eine Empörung.

Ich muss es so deutlich sagen: Diese Bundestagswahl ist jetzt schon ein einziges Ärgernis. Eben groove ich noch voller Vorfreude aufs Kreuzchenmachen durch mein Haus, und dann? Totale Ernüchterung. Da erfahre ich nämlich, dass es nichts wird mit meiner Teilnahme am demokratischen Prozess in Deutschland. Weil meine Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig in Kanada angekommen sind.

Ich dachte eigentlich, Wählen sei ein Grundrecht. Das ist es auch, zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es für Auslandsdeutsche jedoch ganz anders aus. Wer jenseits der deutschen Landesgrenzen lebt, hat mit einem Wahlsystem zu kämpfen, das den Bürger systematisch im Stich lässt.

Seit Wochen gucke ich mir im Fernsehen Quadrelle, Duelle und Talkrunden an, mein Podcast-Feed besteht inzwischen nur noch aus politischer Dauerbeschallung. Als letzte Übung habe ich auch noch alle Wahl-O-Maten unter der Sonne ausprobiert und bin bis unter die Hirse mit politischen Informationen vollgestopft. Und was mache ich jetzt mit all dem Wissen? Nichts. Denn meine Stimme wird bei dieser Wahl nicht gezählt werden. Wieder einmal. Das deutsche Wahlsystem hat für uns Auslandsdeutsche erneut seine eklatanten Schwachstellen offengelegt.

Wahlunterlagen im Flieger mitgenommen

Seit einigen Jahren lebe ich in Toronto und nehme auch dort meine demokratischen Rechte als Bundesbürgerin ernst. Als solche beantrage ich immer fristgerecht meine Briefwahlunterlagen – auch für diese vorgezogene Bundestagswahl. Ich stand sogar in regem Austausch mit der Beamtin des Wahllokals meiner letzten deutschen Wohnortgemeinde – an ihr lag es nicht, dass die Unterlagen so spät verschickt wurden.

Stefanie Dreyer (Quelle: Franz Schepers) Zur Person Stefanie Dreyer lebt seit acht Jahren in Toronto, Kanada, und arbeitet als freiberufliche Moderatorin und Journalistin. Die ehemalige Hamburgerin verfolgt die Trends der Tech-Welt und moderiert zahlreiche Veranstaltungen in diesem Bereich. Zuvor lebte sie in Japan, Kambodscha und Österreich.

Doch das allgemeine Prozedere? Katastrophal. Und bevor jetzt jemand einwendet, es handle sich um einen Einzelfall: Bereits zur Europawahl 2024 erhielt ich meine Stimmzettel erst zwei Wochen nach dem Wahltermin, obwohl ich sie frühzeitig beantragt hatte. Selbst bei der Bundestagswahl 2021 habe ich es nur deswegen geschafft, meine Stimme abzugeben, weil ich zu der Zeit zufällig nach Deutschland musste und die zuvor beantragten Unterlagen im Flieger mitnehmen und vor Ort noch rechtzeitig in den Briefkasten werfen konnte.

Loading... Embed

Dann bleibt da noch die Kostenfrage. Selbst wenn die Unterlagen ankommen – die reguläre Post braucht derzeit rund 18 Tage zwischen Deutschland und Kanada. Eine pünktliche Rücksendung? So gut wie unmöglich. Bleibt nur ein Kurierdienst. Zum ersten Mal gibt es dafür in Kanada eine Unterstützung durch die Auslandsvertretungen – allerdings erst auf Nachfragen und nach Beschwerden. Wäre die Wahl nicht vorgezogen worden, gäbe es dieses Angebot nicht.

Und das Risiko bleibt trotzdem

Aber selbst die Botschaften geben keine Garantie ab, dass die Wahlunterlagen rechtzeitig ankommen. Wer sich privat um eine Expresszustellung bemühen möchte, muss tief in die Tasche greifen: 100 bis 150 kanadische Dollar (rund 67 bis 100 Euro), nur um das demokratische Grundrecht auf Wählen wahrzunehmen. Eine Frechheit! Und das Risiko bleibt trotzdem: Deutschland wählt traditionell sonntags – kommt die Stimme per Expresskurier zu spät an, war alles umsonst.

Die Antworten der zuständigen Behörden, an die ich mich wandte, waren ebenso ernüchternd: Die Bundeswahlleiterin verwies auf die lokalen Wahlbehörden, das Konsulat auf private Versandmöglichkeiten. Und ich? Mir wurde empfohlen, mich an den Petitionsausschuss des Bundestags zu wenden, falls ich eine Gesetzesänderung wünsche. Da stellen sich mir einige Fragen:

Wahlrecht? Ja. Aber nicht wirklich.