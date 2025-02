Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Linke zieht nach der Wahl sicher in den Deutschen Bundestag ein. Bei der Wahlparty in Berlin sind alle in Feierstimmung. Aber die Partei steht nun vor einem Umbruch, der mit Blick auf ihre Zukunft entscheidend sein wird.

Vom Wahlabend der Linkspartei berichtet Patrick Diekmann.

Damit hat kaum jemand gerechnet, nicht einmal die Linke selbst, so scheint es. Zur Wahlparty sind an diesem Sonntag Hunderte Gäste auf das Gelände der Arena Berlin gekommen. Nicht alle Menschen passen hinein, mit der Halle hat die Partei einen vergleichsweise kleinen Veranstaltungsort angemietet. Ein Türsteher kontrolliert den Eingang, nur Gäste mit roten Bändchen und Presse werden hereingelassen. Für den Rest hat die Linke vor der Halle Heizpilze aufstellen lassen, auch draußen gibt es Getränke und Verpflegung.

Schon um 17.15 Uhr ist die Halle gut gefüllt. Auffällig viele junge Menschen sind zum Wahlabend der Linkspartei gekommen. Viele lachen, umarmen sich zur Begrüßung. Auch der 52-jährige Heinz wundert sich: "Die Stimmung ist so ausgelassen wie seit Jahren nicht mehr." Kein Wunder: Die Umfragen der vergangenen Tage sahen für die Partei äußerst vielversprechend aus. Deswegen betreten viele Gäste die Veranstaltungshalle mit der Erwartung: Jubel um 18 Uhr, wenn die ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl 2025 kommen.

Die Linke hat sich in diesem Wahlkampf in Rekordzeit neu erfunden. Plötzlich ist sie die Partei geworden, die vor allem jungen Menschen eine politische Heimat gibt. Die etwas angegraute Protestpartei, die vor allem in Ostdeutschland verankert ist, ist plötzlich jung; sie ist hip – und das spiegelt sich am frühen Wahlabend in Berlin wider.

Wahlabend wird zur Party

Die ganze Halle der Arena Berlin ist in rotes oder violettfarbenes Licht getaucht. Es ist mehr Party als Parteiveranstaltung. Vor der Bühne beschallt ein DJ das Publikum mit Musik – eine Mischung aus klassischem Rock und modernem Elektro. An der Bar bilden sich lange Schlangen. Viele Gäste bestellen Bier oder Wein – auch das trägt zur Feierstimmung bei.

Dabei hatte die Linkspartei im Januar noch eher defensiv zu einem Wahlabend eingeladen. Zur Party wurde es erst in den vergangenen Wochen. Ausgerechnet CDU-Chef Friedrich Merz wurde dabei zum Wahlhelfer für die Linke. Er hatte einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der rechtspopulistischen AfD im Bundestag durchbekommen, mit einem Gesetzesentwurf war er dagegen gescheitert. Die Folge: Proteste in ganz Deutschland. Und die Linke konnte gegen rechts und die Union mobilisieren. Tausende Mitglieder traten in den vergangenen Wochen der Partei bei.

Die vielen jüngeren Menschen geben der Linken ein anderes Gesicht. Die 25-jährige Leonie sagt: "Wir sind gegen Faschismus und gegen eine Regierungsbeteiligung auf die Straße gegangen." Die Linke sei zudem die Partei, die sich für junge Frauen einsetze. "Und das brauchen wir, vor allem unter einem Kanzler Merz." Das scheinen auch andere so zu sehen. Viele junge Frauen sind zum Wahlabend in Berlin gekommen. Etliche erzählen, vorher die Grünen oder auch die SPD gewählt zu haben – und von der Ampelregierung enttäuscht worden zu sein.