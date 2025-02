Aktualisiert am 24.02.2025 - 06:30 Uhr

Aktualisiert am 24.02.2025 - 06:30 Uhr

Zweimal kandidierte Christopher Drößler erfolglos – um ein Mandat und ein Amt. Nun erhält bei der Wahl die meisten Erststimmen in einem Nordthüringer Wahlkreis.

Ein Polizist hat in Thüringen für eine Überraschung gesorgt. Christopher Drößler erhielt in der nordthüringischen Region Eichsfeld - Nordhausen - Kyffhäuserkreis die meisten Erststimmen. Damit gewann zum ersten Mal ein AfD-Kandidat den Wahlkreis 188. Dieser hatte sich zuvor fest in der Hand der CDU befunden. Drößler setzte sich mit 39,5 Prozent gegen seinen schärfsten Widersacher David Gregosz (CDU) durch, der bei dieser Bundestagswahl nur auf Platz zwei landete.