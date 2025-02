Aktualisiert am 24.02.2025 - 16:54 Uhr

Die Lage in Europa ist instabil, die Bundeswehr braucht dringend mehr Geld. CDU-Chef Merz will deshalb schon vor der Regierungsbildung ungewohnte Wege gehen.

CDU-Chef Friedrich Merz will noch im alten Bundestag Gespräche über die Finanzierung von Verteidigungsausgaben abseits der Schuldenbremse führen. Zuvor hatten sich die Grünen dafür ausgesprochen, dass das Parlament noch in seiner alten Zusammensetzung eine Reform beschließt. Merz schließt das ebenso wie die Einrichtung eines Sondervermögens für die Ukraine-Hilfen nicht aus. "Unsere Überlegungen dazu sind nicht abgeschlossen", sagte Merz. Er kündigte Gespräche darüber mit SPD, Grünen und FDP an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reagierte zurückhaltend.