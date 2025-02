Alles muss jetzt raus bei der FDP-Bundestagsfraktion – Büromöbel, Computer, Lampen und vieles mehr. Die Fraktion der Liberalen im Bundestag geht in die Liquidation, weil die Partei bei der Wahl an der Fünfprozenthürde scheiterte. Liquidation heißt: Jeder Besitzposten der Fraktion, der mit öffentlichen Mitteln angeschafft wurde, muss registriert und schließlich versteigert werden.

Zurück in den Beruf

"Ich werde ohne ein Mandat sicher einem Beruf nachgehen müssen, so wie vor meinem Bundestagsmandat", sagt die scheidende FDP-Bundestagsabgeordnete Renata Alt der Nachrichtenagentur AFP. "In welche Richtung es konkret gehen wird, weiß ich im Moment noch nicht."

Die studierte Chemie-Ingenieurin gehörte seit 2017 dem Bundestag an, in den vergangenen drei Jahren war sie Vorsitzende des Menschenrechts-Ausschusses – ein prestigeträchtiger Posten, der mit Dienstreisen und einem eigenen Mitarbeiterstab einhergeht. Zuletzt war Alt im November als Wahlbeobachterin bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Auch wenn ihre beruflichen Aussichten momentan noch unklar sind – politisch will sich Alt weiter für die FDP engagieren.