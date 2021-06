LIVEWahlprogramm der Union

Söder: "Der grüne Höhenflug ist vorbei"

21.06.2021, 12:00 Uhr

Die Union hat sich geeinigt: Das Programm für die Bundestagswahl 2021 steht. Nun treten Kanzlerkandidat Laschet und CSU-Chef Söder vor die Presse – verfolgen Sie den Auftritt jetzt live.

Die Union hat ihr Wahlprogramm auf einer mehrtägigen Klausur besprochen und final beschlossen. Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte erklärt, das Programm sei sozial ausgewogen, und es zeige den Weg, wie Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland werde, ohne Industrie-Arbeitsplätze zu verlieren. Mit Blick auf die Wahl am 26. September betonte er: "Es sind jetzt noch 98 Tage, und jetzt geht es in den Endspurt." Nun wenden sich CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder an die Öffentlichkeit. Verfolgen Sie die Pressekonferenz jetzt live oben im Video.