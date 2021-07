INSA-Umfrage zur Wahl

Union verliert leicht, Scholz punktet nach Flut

25.07.2021, 01:23 Uhr | rtr

Olaf Scholz (SPD) macht sich in Schönau ein Bild der Lage durch das Unwetter (Archivbild). Der Kanzlerkandidat steigt in der Gunst der Wähler. (Quelle: Felix Hörhager/dpa)

Bei einer Umfrage des INSA-Instituts hat die Union einen Prozent abgeben müssen. Bei der Bewertung der Kanzlerkandidaten liegen weder Laschet noch Baerbock vorn.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und seine Rivalin Annalena Baerbock von den Grünen haben während der Hochwasserkatastrophe einer Umfrage zufolge ein überwiegend negatives Bild abgegeben. Dagegen wird das Handeln des SPD-Kandidaten Olaf Scholz und der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überwiegend positiv bewertet, wie eine Umfrage des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" ergab. Bei den Parteipräferenzen für die Bundestagswahl verlor die Union leicht, während die Werte von Grünen und SPD unverändert blieben.

Wie der CDU-Chef und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet agierte, wurde von 57 Prozent der Befragten als negativ und von 23 Prozent als positiv bewertet. Baerbocks Verhalten wurde von 46 Prozent als negativ und 22 Prozent als positiv angesehen. Das Auftreten von Bundesfinanzminister Scholz hingegen wurde lediglich von 29 Prozent negativ, aber von 39 Prozent positiv beurteilt. Die besten Noten erhielt Merkel, deren Agieren von 25 Prozent als negativ und von 60 Prozent als positiv bewertet wurde.

SPD und Grüne unverändert, FDP mit leichtem Zuwachs

Im Falle einer Direktwahl des Kanzlers würden 21 Prozent für Scholz, 15 Prozent für Laschet und 14 Prozent für Baerbock stimmen. Die Forscher befragten am Samstag 1.005 Menschen. Anderthalb Wochen zuvor hatten Unwetter Überschwemmungen mit schweren Schäden ausgelöst, in Deutschland vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zahlreiche Menschen starben.

Bei der Sonntagsfrage, die das Institut im Auftrag der Zeitung vom 19. bis 23. Juli insgesamt 1354 Menschen stellte, büßten CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt ein. Sie kamen nun auf 27 Prozent. Die FDP legte als einzige Partei zu und verbesserte sich um einen Punkt auf 13 Prozent. Unverändert blieben die Werte von Grünen (18 Prozent), SPD (17 Prozent), AfD (11 Prozent) und Linkspartei (7 Prozent).