Nach Kanzler-Triell

Merkel kritisiert Grüne wegen Afghanistan: "keine klare Haltung"

30.08.2021, 15:05 Uhr | t-online, dpa

Kanzlerin Angela Merkel: Die Lage in Afghanistan sei "bedrückend". (Quelle: Metodi Popow/imago images)

Die Lage in Afghanistan sei "bedrückend", sagt Kanzlerin Merkel nach Angaben von Teilnehmern bei einer CDU-Sitzung. Und sie kritisiert die Grünen: Die Partei habe beim Abzug des Westens keine klare Haltung gezeigt.

Kanzlerin Angela Merkel hat die Grünen im Zusammenhang mit dem Desaster beim Abzug des Westens aus Afghanistan kritisiert. Die Grünen hätten beim ersten großen TV-Triell der Kanzlerkandidaten am Sonntagabend gezeigt, dass sie bei diesem Thema "keine klare Haltung" hätten, sagte Merkel nach Informationen von t-online laut Teilnehmern in der CDU-Präsidiumssitzung am Montag.

Bei den Sendern RTL und ntv hatten sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, SPD-Vizekanzler und Kandidat Olaf Scholz sowie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock einen Schlagabtausch über aktuelle Themen geliefert – unter anderem über die Lage in Afghanistan und deren Folgen für die Bundespolitik. Merkel selbst sagte zu der aktuellen Situation in Afghanistan, es sei eine "bedrückenden Lage".

Laschet sagte nach diesen Informationen im Präsidium, das Rennen sei knapp. Es werde weiterhin darum gehen, die Richtungsentscheidung deutlich zu machen, vor der Deutschland stehe. "Dafür werden wir kämpfen", sagte er demnach.