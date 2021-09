Deutscher Naturschutzbund empört

Merz zweifelt Demokratietreue von Naturschützern an

10.09.2021, 01:06 Uhr | law, t-online

Friedrich Merz: Der ehemaliger Unionsfraktionvorsitzende war am Donnerstag auf Wahlkampftour in Baden-Württemberg und löste mit einer Äußerung Empörung beim NABU aus. (Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa)

CDU-Politiker Friedrich Merz verscherzt es sich mit den Naturschützern: Bei einem Wahlkampf-Aufritt stellt er eine pikante Behauptung in den Raum. Nun fordert der NABU, dass März seine Äußerungen zurückzieht.

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist über CDU-Politiker Friedrich Merz empört. Der Auslöser sind Äußerungen von Merz bei einem Wahlkampftauftritt in Baden-Württemberg am Donnerstag. Bei der Veranstaltung hatte Merz gesagt, dass viele Grüne, auch von den Organisationen NABU und Greenpeace etwas "gegen demokratische Prozesse in den Parlamenten" und "soziale Marktwirtschaft" haben.



NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger forderte daraufhin umgehend eine Klarstellung des Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet und seinem Kollegen Merz – "auch im Sinne unserer 820.000 Mitglieder und Förderer". Bundesweit engagierten sich Tausende ehrenamtliche NABU-Mitglieder demokratisch für den Naturschutz. Krüger bezeichnete die Aussagen von Merz als "vollständig haltlos, beleidigend und rufschädigend".

Der Auftritt von Merz in Bad Saulgau war vom örtlichen CDU-Wahlkreis-Abgeordneten Thomas Bareiß als Höhepunkt im Wahlkampf angekündigt worden. Bareiß ist Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und verantwortet die Energie- und Klimapolitik, Merz hat im neuen "Zukunftsteam" des Kanzlerkandidaten Laschet die Rolle des Wirtschaftsexperten erhalten.

In seiner Rede ging Merz darauf ein, dass Deutschland in der Konkurrenz mit den USA und China wirtschaftlich bestehen müsse, um die Klimakrise zu meistern. Dann sagte Merz den Satz, der die Empörung auslöste: "Wir hören von vielen Grünen, auch von Vorfeld-Organisationen, von Greenpeace, von dem NABU, von allen möglichen Umweltorganisationen, das, was wir jetzt hier vor uns haben in Deutschland, ließe sich mit diesem System nicht ermöglichen. Dieses System, das sind für diese Organisationen demokratische Prozesse in den Parlamenten, und dieses System sind für diese Organisationen vor allem die soziale Marktwirtschaft." Zuerst berichtete ein Redakteur der "taz" von dem Auftritt.

Zuvor Attacke von CDU-Wirtschaftsrat



Wollte Merz möglicherweise anstelle des NABUs die Deutsche Umwelthilfe angreifen? Denn der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende ist auch Vize-Präsident des CDU-Wirtschaftsrats und hatte vor seiner Rede auf Kritik von Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger auf Twitter geteilt. Steiger verlange darin ein gesetzliches Verbot von Klimaschutzklagen gegen Großkonzerne und dabei Greenpeace und die Umwelthilfe angegriffen. Solche Vereine seien "grundsätzlich gegen alles und produzieren damit Schlagzeilen, aber keinen Wohlstand".

Die Äußerungen von Merz sind auch deshalb pikant, weil es in der CDU viel Unterstützung für die Umweltverbände gibt: Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zum 50. Geburtstag von Greenpeace gerade erst gratuliert: "Sie werden auch weiterhin gebraucht, herzlichen Dank!"

Als Merz im Jahr 2018 den Parteivorsitz der CDU anstrebte, verlor er die Wahl gegen die Kassenprüferin des NABU-Ortsvereins Köllertal im Saarland – Annegret Kramp-Karrenbauer. Die erklärte nach der Wahl explizit, das Amt beim NABU weiterführen zu wollen. Bei der CDU trat sie im Februar 2020 als Parteivorsitzende ab. Merz wollte Nachfolger werden – und unterlag Laschet.