Regierungsbildung

Lindner: "Eine Zäsur für die politische Kultur in Deutschland"

15.10.2021, 13:43 Uhr | t-online

Auf Sondierungen sollen Koalitionsverhandlungen folgen: Das haben die Parteispitzen von SPD, Grüne und FDP empfohlen. Nun bewerten die Parteigremien die ersten Ergebnisse.

Die Unterhändler von SPD, Grüne und FDP haben sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. In Berlin beschlossen die Parteispitzen ein Sondierungspapier, das die wichtigsten inhaltlichen Punkte einer Koalition enthält. Das gemeinsame Papier muss dann von den Parteigremien bewertet werden. Bei einem positiven Votum könnten die Koalitionsverhandlungen in der kommenden Woche starten.

Nach den Gesprächen treten die Parteichefs vor die Presse und äußern sich zu den wichtigsten Ergebnissen. Lesen Sie die wichtigsten Äußerungen im Ticker nach:

13.40 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13.38 Uhr: Ist das von der SPD geforderte Mietenmoratorium vom Tisch? Scholz betont, man wolle nun dafür sorgen, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. "Wir müssen und wir werden das Problem aufgreifen", verspricht der SPD-Kanzlerkandidat.

13.37 Uhr: Wie ist nun der weitere Zeitplan? Als nächstes seien die Gremien gefordert, sagt Scholz. Danach können man wohl am Montag sagen, wann man die nächsten Gespräche führt. Generell seien alle Parteien weiter daran interessiert, möglichst schnell die Gespräche zum Abschluss zu bringen, um eine neue Bundesregierung zu stellen.

13.35 Uhr: Fühlt sich die FDP zusammen mit den Grünen und der SPD überhaupt wohl? Man sei eine "eigenständige Partei", betont Lindner. Man sei aber auch davon überzeugt, möglichst viele liberale Ideen nun durchsetzen zu können.

13.28 Uhr: Wie wollen die drei Parteien ihre Vorhaben genau bezahlen? Ein Journalisten führt aus, in dem Sondierungspapier sei die Finanzierungsfrage noch nicht ausreichend geklärt. Baerbock antwortet, dass das eine der großen Themen sei, die nun in Koalitionsverhandlungen geklärt werden müssen.

13.23 Uhr: Wie erklärt Scholz, dass offenbar doch die höheren Einkommen nicht stärker besteuert werden? Konkret beantwortet Scholz die Frage nicht: Er macht deutlich, dass der Respekt im Zentrum seines Wahlkampfes stand: Das sei etwa durch viele Instrumente möglich, etwa durch die Erhöhung des Mindestlohns.

13.22 Uhr: Nun stellen sich die Verhandler den Fragen der Journalisten.

13.19 Uhr: Als nächstes spricht SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans. Man habe nun eine sehr große Aufgabe vor der Brust: Man müsse nun im Klimaschutz zulegen oder die Digitalisierung stärken. Man können nun mit gutem Gewissen den Parteigremien vorschlagen, in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Man habe ein Gleichgewicht geschaffen, mit dem alle drei Parteien leben können.

13.16 Uhr: Nun ergreift Grünen-Parteichef Robert Habeck das Wort: Er unterstreicht, dass man aus unklaren Bundestagswahlergebnissen nun eine "echte Dynamik" erzeugt habe. Die Ergebnisse seien "sehr zufriedenstellend".

13.13 Uhr: "Wir wollen einen Neustart für den sozialen Aufstieg", betont Lindner. Insgesamt müsse die Gesellschaft einen "Liberalisierungsschub" erhalten. Lange Zeit habe es keine so große Chance gegeben, Deutschland so stark zu modernisieren. "Der große Gewinner einer solchen Koalition wird am Ende nicht eine einzelne Partei sein, sondern unser Land", ist Lindner überzeugt.

13.10 Uhr: Nun ist FDP-Chef Christian Lindner an der Reihe: "Allein dieser Stil markiert schon eine Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands", lobt Lindner die Gesprächskultur unter den Verhandlungspartnern. "Das hat den Möglichkeitsraum erweitert", macht Lindner klar.

13.08 Uhr: Als nächstes ist SPD-Parteichefin Saskia Esken dran: Man sei sehr zuversichtlich, dass man mit FDP und Grüne nun Koalitionsverhandlungen führen kann. Esken glaubt, man könne in dieser Kombination eine Modernisierung der Gesellschaft möglich machen.

13.06 Uhr: Nun spricht die grüne Parteivorsitzende Annalena Baerbock: Man habe noch die ganze Nacht "bis in den frühen Morgen" um die letzten Punkte verhandelt. Baerbock spricht von einer "Fortschrittskoalition", in der jede Partei "auch etwas gibt". Es sei wichtig, dass alle Verhandler nicht nur nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht hätten.

13.03 Uhr: Scholz nennt viele Themen, auf die man sich verständigen konnte: Ein großes Feld sei etwa die Modernisierung der Industrie. Gleichzeitig wolle man den Klimaschutz massiv fördern. Darüber hinaus wolle man für stabile Renten und bezahlbaren Wohnraum sorgen sowie einen höheren Mindestlohn durchsetzen. "Hier ist ein Aufbruch möglich", sagt Scholz. "Wenn die Zusammenarbeit weiter so gut klappt, wird es eine gute Zukunft werden."

13.01 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Als erstes ergreift Olaf Scholz das Wort. "Wir haben uns auf ein Papier verständigt", stellt der Kanzlerkandidat der SPD klar.

12.55 Uhr: In Kürze beginnt die Pressekonferenz.