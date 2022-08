9-Euro-Ticket vor Aus: Wie geht es jetzt weiter?

Auch die Bundes-SPD ist mittlerweile auf das 49-Ticket umgeschwenkt: In einem Positionspapier forderten mehrere Bundestagsabgeordnete am Montag ein "bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket mit einem monatlichen Preis von 49 Euro, das von Bund und Ländern jeweils zu 50 Prozent getragen wird."

Vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) kommt der Vorschlag für ein bundesweit gültiges 69-Euro-Ticket. Dieses soll allerdings parallel zu den bestehenden, lokalen Abo-Modellen eingeführt werden. Erreicht werden sollen vor allem "zahlungswillige Autofahrerinnen und -fahrer", so Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff.

Da reguläre Monatskarten in vielen Regionen günstiger als 69 Euro sind, wäre das vorgeschlagene Modell jedoch nur für Reisen mit größerer Distanz eine rentable Option. Den Forderungen nach einem günstigeren Nahverkehr wäre mit dem Vorschlag nicht Genüge getan.

Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat ein Konzept für sogenannte Länder-PlusTickets entwickelt. Demnach sollen acht bundesländerübergreifende Geltungsbereiche gebildet werden, in denen für 75 Euro im Monat Nah- und Regionalverkehr genutzt werden können. Der Preis orientiere sich dabei am Durchschnittspreis bisheriger Abo-Modelle, so der VCD – rund 850 Euro im Jahr. Bei 75 Euro im Monat käme man auf 900 Euro im Jahr.