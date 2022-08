Strack-Zimmermann bei Lanz: "Es gibt keinen Übergewinn"

Lanz setzt sich für Übergewinnsteuer ein – Strack-Zimmerman widerspricht

Spannende Frage zu Uniper verhallte

Lesch für Photovoltaik auf Kirchen

Dafür bekamen auch die übrigen Gäste noch Gelegenheit zu ausführlicheren Redebeiträgen. ZDF-Wissenschaftsmoderator Harald Lesch umriss schwungvoll, wie Deutschland seine Energieprobleme lösen könnte, denn: "Es wird nie wieder so billige Energie geben" wie in der Vergangenheit. Er plädierte für Photovoltaik auf möglichst allen Dächern, etwa auch auf Kirchen, die ja allesamt in Ost-West-Richtung gebaut seien, also eine Südseite hätten. Und jede Kommune sollte eine Energiegenossenschaft gründen, weil dann die Akzeptanz größer sei als wenn "anonyme Investoren" die Gewinne einstreichten. Strack-Zimmermann hörte interessiert zu und ergänzte floskelhaft: "Wir müssen die Menschen überzeugen und mitnehmen".