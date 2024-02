Bei "Maischberger" verteidigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Krankenhausreform. Ein Gast wagte eine drastische Prognose zur US-Wahl.

Die geplante Krankenhausreform von Karl Lauterbach stößt bei seinen Gegnern auf vehemente Kritik: CSU-Chef Söder wirft ihm etwa einen "geplanten Kahlschlag" vor. Lauterbach selbst erklärte aber: Wird die Reform nicht bald beschlossen, kommt es zu einem Krankenhaussterben.

Die Gäste

Karl Lauterbach, SPD – Bundesgesundheitsminister

Uwe Janssens – Intensivmediziner und Chefarzt

Frederik Pleitgen – CNN-Kriegsreporter

Boris Bondarew – ehemaliger russischer UN-Diplomat

Urban Priol – Kabarettist

Helene Bubrowski – stellv. Chefredakteurin Table.Media

Nikolaus Blome – Politikchef RTL/n-tv

Worum geht es in der Krankenhausreform eigentlich? Lauterbach erläuterte den Zuschauern die drei wichtigsten Ziele. Erstens sollen Patienten leichter in das für ihre Behandlungszwecke geeignete Krankenhaus kommen können. Zweitens müsse man jene Krankenhäuser, die man wirklich brauche, vor der Insolvenz schützen. Drittens gelte es, die Überzahl an Krankenhäusern abzubauen. "Wir haben zu viele Krankenhäuser. Wir haben weder den medizinischen Bedarf noch das Personal noch das Geld dafür, die höchste Krankenhausdichte in Europa zu erhalten", so Lauterbach. Käme die Reform nicht, dann gäbe es ein "großes, ungeordnetes, spektakuläres Krankenhaussterben".

Janssens: Enorme Sorge bei Pflegekräften

Der Intensivmediziner und Chefarzt Uwe Janssens glaubt nicht, dass Lauterbachs Pläne die finanzielle Situation der Krankenhäuser zusätzlich erschweren würden, wie Kritiker es dem Minister vorwerfen. Er bezweifelte aber eine rechtzeitige Umsetzung. Negative Entwicklungen seien nicht mehr aufzuhalten, meinte er: "Viele Krankenhäuser sind in massiv roten Zahlen und das wird auch nicht aufzuhalten sein". Es werde zu vielen Insolvenzen kommen, man sehe dies auch bereits jetzt schon.

Die Besorgnis bei Pflegekräften über Schließungen sei enorm, so der Chefarzt. Er forderte von der Politik, die Gesellschaft bei diesen Problemen "mehr mitzunehmen". Man müsse dem Patienten verständlich machen, dass "die Leistungen, die sie bisher ohne Geld bekommen haben, nicht mehr bekommen. Das Geld ist nicht mehr da." Janssens prophezeite: "Wir werden gewaltige Abstriche machen müssen."

Lauterbach: Deutschland hat teuerstes Gesundheitssystem

Die fundamentale Frage sei, so Janssens, was man sich bei einer immer älter werdenden Gesellschaft noch erlauben könne. Chemotherapien für Neunzigjährige seien etwa möglicherweise nicht mehr zwingend sinnvoll. Bei Kindern gebe es eine fundamentale Unterversorgung, bei alten Patienten eine Überversorgung, die Überalterung führe dazu, dass man keine Pflegekräfte mehr haben werde. Man müsse Grenzen setzen.

Lauterbach stimmte hier nicht zu. Er sieht das Einsparungspotenzial an anderen Stellen. "Deutschland hat das teuerste Gesundheitssystem. Andere Länder geben weniger aus, haben aber eine bessere Versorgung. Solange wir so viel Geld verschwenden, das wir viel besser einsetzen können, bin ich nicht bereit, über eine Rationierung bei älteren Menschen zu sprechen."

Blome: Dann kommt in Deutschland die Wehrpflicht zurück

Als zweiter Themenblock stand der Ukraine-Krieg sowie eine neue europäische Sicherheitspolitik auf dem Programm. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Frage, was passieren würde, sollte Donald Trump tatsächlich erneut US-Präsident werden. Trumps Drohungen, nicht zahlende Nato-Mitglieder vor einem russischen Angriff nicht beschützen zu wollen, sieht der Kabarettist Urban Priol als mafiaartige Schutzgelderpressung.

Der Politikchef von RTL/n-tv, Nikolaus Blome, ist nicht überrascht von Trumps Drohung und verwies auf Interviews aus der Vergangenheit, in denen Trump vehement über die Nato herzog. Journalistin Helene Bubrowski meinte, die Debatte über europäische Verteidigungsfähigkeit müsse unabhängig von Trump geführt werden. Den Vorschlag einer europäischen Atombombe findet sie prinzipiell richtig, gefährlich werde dies aber in dem Moment, in dem es einen antiamerikanischen Einschlag bekommt.

Dass Olaf Scholz bisher alle Vorschläge Frankreichs abgelehnt habe, sei skandalös. Welche Konsequenzen eine zweite Präsidentschaft Trumps für Europa hätte, fasste Blome drastisch zusammen: "Wenn Donald Trump gewählt wird, fällt am nächsten Tag in Deutschland die Schuldenbremse weg und die Wehrpflicht wird eingeführt".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Pleitgen: Russland gewinnt und verliert Gelände