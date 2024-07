Wegen seiner Texte erhält das Krawallportal "Nius" um Julian Reichelt häufig Gerichtspost. Dieses Mal wollte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes Formulierungen untersagen lassen.

Im Pass steht ein Frauenname, im Personenstandsregister ist sie als weiblich gemeldet. Seit vier Jahren nimmt sie Hormone, spielt als Torhüterin offiziell in einer Frauenmannschaft – aber sie hat sich bisher nicht geschlechtsangleichend operieren lassen: Eine trans Frau wollte mit Penis Mitglied eines Frauen-Fitnessstudios werden. Doch die Studiobetreiberin lehnte sie ab. Der Fall in Erlangen hat in den vergangenen Wochen Aufsehen erregt. Auf dem rechten Krawallportal "Nius" des früheren "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt war er ein großes Thema.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wollte dem Portal daraufhin Teile der Berichterstattung untersagen. Reichelt hat dabei nun einen juristischen Sieg gegenüber dem Bund errungen. Er muss Texte zu dem Fall auf der "Nius"-Seite nicht ändern, trotz Falschbehauptungen in den Überschriften. "Skandalisierend und auf den ersten Blick irreführend" seien diese, befand das Kammergericht in Berlin – und lehnte trotzdem den Antrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes rundheraus ab. Eine entsprechende sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung der Vorinstanz wurde zurückgewiesen (10 W 56/24).

Frauenfitnessstudio in Erlangen lehnte trans Frau ab

Womit es anfing – der Fall: Auslöser für den aktuellen Rechtsstreit war Mona Weiß (Name geändert). Die trans Frau wollte im März Mitglied im Fitnessstudio Lady’s First in Erlangen werden. Doch die Betreiberin Doris Lange lehnte Weiß als Kundin ab und erklärte dies damit, dass es Versprechen und Geschäftsmodell ihres Studios sei, Frauen einen Schutzbereich zu bieten, in dem sie "ohne biologische Männer trainieren können". Die Studiochefin lehnte auch einen Kompromissvorschlag von Weiß ab, Umkleiden und Duschen nicht zu nutzen.

Wodurch es brisant wurde – Auftritt Antidiskriminierungsstelle: Weiß wandte sich daraufhin an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Zu deren Auftrag gehört es auch, Schlichtungsvorschläge zu unterbreiten, wenn sich Betroffene wegen möglicher Verstöße gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz melden. Studiobetreiberin Doris Lange bekam nun ein drei Seiten langes Schreiben zugestellt. Erstaunt las sie dort die Empfehlung, 1.000 Euro Entschädigung zu zahlen, um einen möglichen Rechtsstreit zu vermeiden.

Wörtlich hieß es: "In diesem Sinne würden wir Sie bitten zu erwägen, welche Möglichkeiten (...) für eine einvernehmliche Lösung (...) bestehen. Beispielsweise würden wir vorschlagen, dass Sie eine angemessene Entschädigung von 1.000 Euro für die erlittene Persönlichkeitsverletzung zahlen." Als einschüchternd habe sie das empfunden, sagt Lange. Absender des Schreibens: Ferda Ataman, die "Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung".

"Trans-Wahnsinn" bei "Nius" ständig Thema

Wie berichtet wurde: Über das Studio landete Atamans Schreiben beim Internetportal "Nius", das in einer Reihe von Texten über den Fall berichtete. Das vom Milliardär Frank Gotthardt maßgeblich finanzierte "Nius" griff das Thema mit häufig transphobem Unterton auf. Es passt in die Ausrichtung des Portals: Fast 70 Treffer zu "Nius"-Artikeln mit dem Begriff "Transfrau" finden sich bei einer Google-Suche.

Darunter sind auch die Texte mit Schlagzeilen, die das Kammergericht Berlin kritisierte und trotzdem für zulässig hält: "Regierung will 1.000 Euro Bußgeld für Frauen-Fitnessstudio, weil es einen Mann nicht in Dusche lassen will" und "Der Trans-Wahnsinn geht schon Ios: Frauen, die nicht mit Männern duschen wollen, sollen Strafe zahlen".

Dass Kundinnen "Strafe" zahlen sollten, ist frei erfunden. Das "Bußgeld" und die "Strafe" beziehen sich auf den Vorschlag, freiwillig 1.000 Euro zur Beilegung des Streits zu zahlen: Die Antidiskriminierungsstelle kann kein Bußgeld und keine Strafe verhängen. Auch das Gericht hielt das für "polemische Zuspitzungen, die mit den Begriffen 'Bußgeld' und 'Strafe' etwas Unwahres in den Raum stellen".