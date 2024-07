AfD und CDU beißen an

Denn wenn bereits eine unbekannte Agentur mit einem namenlosen Kunden in der Lage wäre, sich so schnell Zutritt in höchste politische Sphären zu erkaufen (die Reporter haben ihren Gesprächspartnern nach eigenen Angaben nie Geld in Aussicht gestellt), kann man sich nur ausmalen, was die Kuppler zwischen Wirtschaft und Politik jenseits von 3.000-Euro-Tagessätzen sonst noch alles möglich machen. Insofern ist es nicht auszuschließen, dass die Doku am Ende für Niebel & Co. sogar Werbung war.