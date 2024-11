Kopiert News folgen

Das Weiße Haus geht an Donald Trump, die deutsche Ampelkoalition ist gescheitert. Wie steht es um die Demokratie? Volker Ullrich, Experte für die Republik von Weimar, spricht im Interview über die Gründe für das Scheitern von Demokratien.

Am 9. November 1918 entstand die erste parlamentarische Demokratie Deutschlands, 1933 endete diese Republik von Weimar mit der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. In unserer Gegenwart ist die Demokratie erneut weltweit gefährdet: In den USA kehrt etwa Donald Trump zurück ins Weiße Haus, in Deutschland erstarkt die AfD, während die Ampelkoalition zerbrochen ist.

Was lässt sich aus dem Scheitern Weimars für unsere Gegenwart lernen? Wie sollten Demokraten mit den populistischen und autoritären Herausforderungen umgehen? Warum ist jeder Einzelne zum Schutz der Demokratie aufgerufen? Diese Fragen beantwortet Volker Ullrich, Historiker und Autor des Buches "Schicksalsstunden einer Demokratie. Das aufhaltsame Scheitern der Weimarer Republik" im Gespräch.

t-online: Herr Ullrich, Donald Trump ist der Sieger der US-Präsidentschaftswahl. Was bedeutet das für die weltweit unter Druck stehende Demokratie?

Ich fürchte, dass die Wahl Trumps für die autoritären Herrscher in aller Welt, aber auch für die rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen in Europa eine starke Ermutigung darstellen wird. Gleichzeitig ist sie ein schwerer Schlag für das westliche Lager. Europa müsste jetzt enger zusammenrücken und sicherheitspolitisch von den USA unabhängiger werden, damit wir nicht zum Kollateralschaden dieser Wahl werden. Aber sind wir dazu in der Lage? Das Aus der Ampelkoalition ist in dieser historischen Situation natürlich alles andere als hilfreich. Und selbst wenn die europäischen Regierungen den Willen und die Ressourcen für eine Kurskorrektur aufbrächten: Wie lange würde das dauern? Man kann nur hoffen, dass sich irgendjemand das alte Hölderlin-Zitat zur Richtschnur nimmt: "Wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch."

Erleben wir gerade eine weitere "Schicksalsstunde einer Demokratie", wie Sie sie in Ihrem neuen Buch beschreiben?

Ja, absolut. Und wie schon in der Weimarer Republik, kommt es auch jetzt wieder darauf an, ob wir den Anforderungen, die sie stellt, gerecht werden oder nicht. Als Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, war der allgemeine Tenor: Es wird schon nicht so schlimm kommen. Damals hat man sich gründlich geirrt. Ich hoffe nur, dass das diesmal nicht der Fall sein wird, weder bei uns in Europa noch in den USA selbst. Und ich hoffe, dass sich die amerikanische Demokratie als stark genug erweist, um die Herausforderung einer zweiten Amtszeit Trumps zu überstehen. Denn anders als in der ersten werden nun die Kräfte fehlen, die ihn dämpfen.

Demokratien sind fragile Gebilde, wie Sie zu Beginn Ihres neuen Buches über die untergegangene Republik von Weimar schreiben. Derzeit ist hierzulande viel die Rede von "Weimarer Verhältnissen" in unserer Gegenwart. Was halten Sie davon?

Man kann nur hoffen, dass in den USA nicht gerade ein neues Menetekel für das Scheitern einer Demokratie entsteht, wie es bislang vor allem Weimar war. Bezogen auf die Bundesrepublik wurde die Rückkehr von "Weimarer Verhältnissen" schon seit ihrer Gründung in regelmäßigen Abständen beschworen. Bislang immer vergeblich. Auch gibt es deutliche Unterschiede zwischen Weimar und der Bundesrepublik: etwa die trotz allem viel robustere Wirtschaft, eine auch ökonomisch im Vergleich nach wie vor starke Mittelschicht, eine stabile Verankerung der parlamentarischen Demokratie in der politischen Kultur und in den Wertvorstellungen der Bevölkerung, eine weitgehend friedfertige Gesellschaft und ein im Großen und Ganzen gewaltfreier politischer Wettbewerb. Nicht vernachlässigt werden sollte auch die völlig andere außenpolitische Lage – trotz der Herausforderungen, vor die der Wahlsieg Trumps uns stellt.

Zur Person Volker Ullrich, Jahrgang 1943, ist promovierter Historiker und Journalist. Von 1990 bis 2009 leitete Ullrich das Ressort "Politisches Buch" bei der Wochenzeitung "Die Zeit" und ist selbst Autor zahlreicher historischer Werke, darunter eine zweibändige Hitler-Biografie "Die Jahre des Aufstiegs 1889–1939" (2013) und "Die Jahre des Untergangs 1939–1945" (2018). Im Juli 2024 erschien mit "Schicksalsstunden einer Demokratie. Das aufhaltsame Scheitern der Weimarer Republik" Ullrichs aktuelles Buch.

Gleichwohl werden derzeit Stabilität und Wehrhaftigkeit der liberalen Demokratie in Deutschland auf die Probe gestellt.