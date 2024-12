Butina, eine 36-jährige, blonde Politikerin, die stets im geschäftsmäßigen Look auftritt, infiltrierte einst als Postergirl der Waffennarren für Russland die US-Waffenlobby. Darüber bekam sie Zugänge zu den Republikanern. Sie wollte einen geheimen Kommunikationskanal zwischen der ersten Trump-Regierung und dem Kreml einrichten. Als sie aufflog , bekannte sie sich schuldig, wurde als Agentin verurteilt und verbrachte 14 Monate in US-Haft. Später sagte sie, sich nur deshalb schuldig bekannt zu haben, um einer höheren Strafe zu entgehen. Am 25. Oktober 2019 kehrte sie nach Russland zurück, 2021 wurde sie in die Duma gewählt.

Russland-Umzug als "humanitäre Unterstützung"

Nach dem Dekret legte Butina richtig los: Sie wirbt seitdem in Interviews für Unterstützung, sie ließ eine Telegram-Gruppe eröffnen und umbenennen in "Welcome to Russia with Maria Butina!". Sie selbst und ihr Stab sind in der Telegram-Gruppe unter den bislang rund 1.000 Mitgliedern. Ende November gründete sie schließlich die Organisation "Welcome to Russia" mit ihr als Vorsitzender.