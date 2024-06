Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, sieht in der politischen Entwicklung in Deutschland Parallelen zur Weimarer Republik. Man dürfe die Bundesrepublik zwar nicht mit den Zuständen der 20er- und 30er-Jahre gleichsetzen, sagte Kramer der Nachrichtenagentur Reuters.

Gleichwohl seien Vergleiche zwischen der politischen Lage und dem Unmut der Bevölkerung über politische Entscheidungen und ein Nichtfunktionieren der Demokratie erlaubt. "Parallelen sind dabei leider unübersehbar", sagte er. "Die Weimarer Republik ist damals nicht an zu vielen Nazis, sondern an zu wenigen Demokratinnen und Demokraten gescheitert, die nicht für ihre Demokratie gekämpft haben."

"Wer Rathäuser beherrscht, beherrscht das Land"

Auch die Demonstrationen für die Demokratie in den vergangenen Monaten und die hohe Zustimmung zum Grundgesetz seien keine Garantie dafür, "dass die Feinde der Demokratie nicht doch gewählt werden und am Ende die Demokratie zerstören", warnte Kramer, der seit 2015 Verfassungsschutzpräsident ist. "Wie das ganz schnell passieren kann, haben wir zuletzt in Polen und Ungarn gesehen und sehen es jetzt gerade in Italien, Frankreich und den Niederlanden. Die Präsidentschaftswahlen in den USA im November haben auch Risikopotenzial."