Newsblog zum Messerattentat von Solingen Tatverdächtiger Syrer sollte abgeschoben werden Von t-online , fho , jaf Aktualisiert am 25.08.2024 - 14:19 Uhr

Mehr als 24 Stunden nach dem Anschlag von Solingen hat sich der Täter der Polizei gestellt. Zuvor gab es einen SEK-Einsatz in einem Flüchtlingsheim.

Bei dem Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen wurden am Freitagabend drei Menschen getötet, acht weitere verletzt, fünf von ihnen schwer.

Verfolgen Sie den Stand der Ermittlungen in unserem Newsblog:

Verdächtiger in Karlsruhe angekommen

14.17 Uhr: Der Tatverdächtige im Fall des Solinger Messeranschlags ist in Karlsruhe, um einem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof (BGH) vorgeführt zu werden. Dieser muss entscheiden, ob der Mann unter anderem wegen möglicher Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und Mordes in Untersuchungshaft kommt.

Merz fordert Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen

14.05 Uhr: Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) kritisiert nach dem Messeranschlag von Solingen die Migrationspolitik der Bundesregierung und dringt auf neue Maßnahmen. "Es reicht!", lautet der Titel eines Beitrags des CDU-Vorsitzenden auf seiner Homepage. Der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Alexander Throm fordert bei t-online, die "Abhängigkeit von ausländischen Nachrichtendiensten zu verringern". Lesen Sie hier mehr zu den Forderungen.

Mutmaßlicher Täter vergaß offenbar Portemonnaie in blutiger Jacke

13.47 Uhr: Bei der Flucht nach seinem Messerangriff hat Issa al H. offenbar seine blutige Jacke entsorgt und dabei sein Portemonnaie mit seinen Papieren darin vergessen. Das habe der Polizei einen entscheidenden Hinweis auf die Identität des Verdächtigen gegeben. Laut der "Bild" soll das auch der Grund gewesen sein, warum die Ermittler keine Täterbeschreibung für eine Öffentlichkeitsfahndung herausgaben.

Messer hatte offenbar 15 Zentimeter lange Klinge

13.38 Uhr: Die Tatwaffe ist offenbar ein Messer mit einer 15 Zentimeter langen Klinge. Nach RTL-Informationen wurde die Waffe in einer Mülltonne gefunden, am Messer habe Blut geklebt. In Deutschland ist es lediglich erlaubt, Messer bis zu einer Klingenlänge von zwölf Zentimetern mit sich zu führen.

Linke warnt vor "hektischem Aktionismus und Kollektivbestrafung"

13.26 Uhr: Die Linke warnt davor, Menschen mit Migrationshintergrund generell verantwortlich zu machen. "Hektischer Aktionismus und Rufe nach hilflosen Kollektivbestrafungen erreichen das Gegenteil von dem, was nötig ist", sagt Bundesgeschäftsführer Ates Gürpinar der "Rheinischen Post". Die Tat von Solingen müsse aufgeklärt und bestraft werden. "Dafür haben wir einen Rechtsstaat."

Steinmeier fordert mehr Befugnisse für Bundeskriminalamt

12.56 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert als Konsequenz aus dem Anschlag von Solingen mehr Personal für die Sicherheitsbehörden. Denkbar sei aber auch eine Ausweitung der Kompetenzen des Bundeskriminalamts, sagt er im ZDF. "Es gibt ein Gesetzgebungsvorhaben innerhalb der Bundesregierung, die Zuständigkeiten des BKA bei Terrorismusgefahr zu erweitern. Ich glaube, darüber wird man jetzt beschleunigt beraten müssen", sagt der Bundespräsident. Der Staat sei nicht hilflos. Wenn man eine offene Gesellschaft bleiben wolle, könne man aber keinen völligen Schutz garantieren.

Verdächtiger von Solingen-Anschlag auf Weg nach Karlsruhe

12.55 Uhr: Nach der Messerattacke von Solingen mit drei Toten ist der Tatverdächtige in Solingen mit dem Auto abtransportiert worden, um mit einem Helikopter weiter nach Karlsruhe gebracht zu werden. Er soll dort einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) vorgeführt werden.

Bündnis plant Trauerkundgebung in Solingen

12.54 Uhr: Nach dem Anschlag in Solingen plant das von linken und bürgerlichen Organisationen getragene Bündnis "Wuppertal stellt sich quer" eine Trauerkundgebung in der Solinger Innenstadt. Die Veranstalter rechnen für 17 Uhr mit etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Bündnis erklärt bei Instagram, um die Opfer der tödlichen Messerattacke trauern und sich gegen Islamismus und "faschistische Hetze" stellen zu wollen.

Verletzte offenbar außer Lebengefahr