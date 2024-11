Aktualisiert am 13.11.2024 - 09:38 Uhr

Eine neue Umfrage von YouGov fragt, wem die Bürger nach einer Neuwahl am ehesten die Kanzlerschaft zutrauen. Scholz schneidet dabei sehr schlecht ab.

Nur sechs Prozent sehen für Scholz die besten Chancen, sieben Prozent für den Grünen-Kandidaten, Wirtschaftsminister Robert Habeck . Mehr als ein Viertel (29 Prozent) vermag sich dabei jedoch nicht festzulegen, wie die Wahl ausgehen könnte, die voraussichtlich am 23. Februar stattfinden wird.

13 Prozent sehen Alice Weidel als neue Kanzlerin

13 Prozent geben sogar der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel die besten Chancen aufs Kanzleramt, wobei die Befragten um eine Einschätzung unabhängig von ihrer eigenen Parteipräferenz gebeten waren. Weidel kann praktisch aber nicht Kanzlerin werden, weil keine der anderen Parteien bereit ist, mit ihr zu koalieren, und die AfD trotz relativer Stärke in den Sonntagsfrage-Werten von einer alleinigen Mehrheit sehr weit entfernt ist.

Merz vor allem bei alten Menschen weit vorne

Merz werden in allen Altersgruppen am ehesten die besten Chancen zugebilligt – doch vor allem bei Älteren ist er klarer Favorit. In der Gruppe der über 70-Jährigen kommt er auf 57 Prozent. Scholz hingegen nur auf drei Prozent.