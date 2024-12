Merz und Söder gehen mit Abgrenzung von Grünen in Wahlkampf

Die Union zieht mit einer deutlichen Abgrenzung von den Grünen und einem "Gegenentwurf" zur geplatzten Ampel-Koalition in den Bundestagswahlkampf. "Die Grünen rücken jetzt offenbar stramm nach links. Mit dem, was sie bisher in der Wirtschaftspolitik schon falsch gemacht haben, wollen sie nicht nur weitermachen, sondern sie wollen es verschärfen", sagte Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Friedrich Merz bei einem gemeinsamen Auftritt mit CSU-Chef Markus Söder in Berlin .

"Werden Wirtschaftspolitik von Habeck nicht fortsetzen"

Merz: Koalition ist Frage inhaltlicher Schnittmengen

Merz betonte auf die Nachfrage, ob dies die von Söder gewünschte klare Absage an Schwarz-Grün sei, dass "die demokratischen Parteien der politischen Mitte miteinander kooperationsfähig bleiben müssen". Dies sehe auch Söder so. "Die Frage, mit wem man dann anschließend in eine Koalition geht, ist eine Frage der Schnittmengen in der Sache. Und ich sage für das, was die Grünen jetzt gegenwärtig betreiben, fortsetzen und verschärfen, entfernen sie sich von dem, was wir in der Sache für richtig halten."