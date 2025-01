Die "Jerusalem Post" zitiert einen israelischen Beamten, der erklärte, die "Differenzen" seien beigelegt worden. Man habe sich auf einen Deal geeinigt. "Es gab keine größeren Schwierigkeiten. Es gab zwar Probleme und Punkte, über die lange verhandelt wurde. Aber an keinem Punkt sah es aus, als könnte der Deal platzen." Die israelische Regierung wird am Donnerstag vermutlich mehrheitlich für die Annahme der Vereinbarung mit der Hamas stimmen. Das verlautet aus Regierungskreisen.

Israels Militär soll sich zurückziehen

Hamas spricht von "verantwortungsvoller" Antwort

Pro Tag sollen der Vereinbarung zufolge 600 Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht werden. 300 Lkw seien für den Norden des Gazastreifens vorgesehen. Auch Treibstoff soll in den weitgehend zerstörten Küstenstreifen gebracht werden.

Am frühen Abend hatte die Hamas erklärt, man habe eine "offizielle Antwort" auf den vorgeschlagenen Waffenruhe-Deal gegeben. Diese sei "verantwortungsvoll" ausgefallen, so die Terrorgruppe Hamas. Weitere Details wurden nicht genannt. Sowohl in Gaza als auch in Israel sollen Menschen am Mittwochabend auf den Straßen gefeiert haben.