Ungewöhnliche Karrieren: Quereinsteiger im Bund

Lesedauer: 3 Min.

Parteilos in den Bundestag: 1998 wurde der Industrieberater Werner Müller (r) von Gerhard Schröder zum Bundeswirtschaftsminister ernannt. (Archivbild) (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/dpa-bilder)

Horst Köhler (CDU) – Ökonom als Staatsoberhaupt

2004 setzt die damalige CDU-Chefin und spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel die Wahl Horst Köhlers zum Bundespräsidenten durch. Der promovierte Volkswirt steigt ohne parteipolitische Laufbahn in das höchste Staatsamt auf. Zuvor hatte Köhler als Präsident des Sparkassenverbands und als Geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) gearbeitet. 2010 trat Köhler vorzeitig von seinem Amt zurück.

Siegfried Balke (CSU) – Chemiker und Industriemanager

Werner Müller (parteilos) - Quereinstieg ins Wirtschaftsministerium

Der promovierte Volkswirt und frühere Manager aus der Energiewirtschaft bringt vor allem wirtschaftsnahe Perspektiven in die Regierungsarbeit ein. In Folge vom Rücktritt Oskar Lafontaines bekleidet er kurzzeitig auch das Amt des Bundesfinanzministers. Nach dem Ende seiner politischen Tätigkeit wechselt Müller 2003 wieder in führende Positionen innerhalb der deutschen Wirtschaft.