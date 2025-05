Drei Lehren aus dem Kirchentag in Hannover

Aktualisiert am 04.05.2025 - 04:00 Uhr

"Christlicher Glaube ist politisch": Der evangelische Kirchentag lässt Zehntausende in Hannover zusammen feiern und diskutieren – unterstützt von prominenten Politikern.

Fünf Tage Kirchentag gehen zu Ende: Zehntausende Besucher haben seit Mittwoch in Hannover gefeiert und sich über ihren Glauben, ihr Leben und die Politik ausgetauscht – unterstützt von hochrangigen Gästen wie Noch-Kanzler Olaf Scholz und Altkanzlerin Angela Merkel .

Diesen politischen Anspruch wollte sich der evangelische Kirchentag keineswegs nehmen lassen, machte Präsidentin Anja Siegesmund angesichts der von CDU-Politikerin Julia Klöckner entfachten Diskussion über die politische Rolle der Kirche von Beginn an klar.

Rund 65.000 Tickets wurden bis zur Eröffnung des Kirchenfests verkauft, am Ende sollten es bis zu 100.000 werden, hofften die Veranstalter. Das wären gut 30.000 mehr als 2023 in Nürnberg. In Hannovers Innenstadt, wo die Podien und Konzerte auch ohne Ticket besucht werden konnten, kamen zeitweise sogar rund 150.000 Menschen zusammen, meist begleitet von bestem Sommerwetter.