Newsblog zum 1. Mai

Autos brennen in Berlin und Hamburg

01.05.2019, 11:22 Uhr | dpa, AFP, t-online.de

Der 1. Mai wird auch in diesem Jahr von zahlreichen Kundgebungen begleitet. Die Polizei fürchtet Krawalle. In Berlin und Hamburg wurde es schon in der Nacht ungemütlich. Alle Infos im Newsblog.

Am 1. Mai, dem "Tag der Arbeit", wird wieder viel demonstriert in Deutschland. In zahlreichen Städten gehen Menschen für Arbeitnehmerrechte und bessere Jobbedingungen auf die Straße. Im Osten Deutschlands haben aber auch rechte bis rechtsextreme Parteien mobilisiert. Gegenkundgebungen sind angekündigt. Die Polizei wappnet sich mit einem Großaufgebot für mögliche Ausschreitungen. t-online.de berichtet im Newsblog über die aktuellen Entwicklungen.

In Dresden demonstriert die NPD, in Plauen der rechtsextreme Dritte Weg, die AfD unter anderem in Chemnitz und Erfurt. Die Bündnisse "Dresden nazifrei" und "Leipzig nimmt Platz" wollen dagegen protestieren. In Hamburg wollte "Pegida München" vor dem linksautonomen Kulturzentrum "Rote Flora" im Schanzenviertel demonstrieren, muss aber zum Bahnhof Schlump ausweichen. In Duisburg in NRW rechnet die Polizei beim Aufmarsch der Partei Die Rechte mit 500 Teilnehmern und etwa 5.000 Gegendemonstranten.

Im Fokus steht auch Berlin: Die "Revolutionäre 1. Mai Demonstration", bei der es in den vergangenen Jahren immer wieder zu kleineren und größeren Krawallen kam, will diesmal durch den Stadtteil Friedrichshain ziehen. Die alljährliche Feier zur Walpurgisnacht im Mauerpark, die eigentlich Spannungen in der Stadt abbauen soll, fällt diesmal nach Anwohnerprotesten aus. 5.500 Beamte sind in der ganzen Stadt im Einsatz.

Klicken Sie hier, um das Blog zu aktualisieren





10.22 Uhr: Der Harz zeigt: Es muss nicht immer Krawalle geben

Die Walpurgisfeiern im Harz sind ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. "Es ist alles wunderbar friedlich verlaufen"", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen in Halberstadt. Auch aus Goslar und Clausthal-Zellerfeld berichteten Beamte, die Feiern seien sehr gut besucht gewesen, außer einigen Sachbeschädigungen sei aber nichts passiert. In Thale feierten nach Schätzungen der Polizei rund 12.000 Menschen, vor allem auf dem Hexentanzplatz war dort viel los.

In Braunlage säumten Einheimische und Besucher in fantasievollen Kostümen die Straße, um bei strahlendem Sonnenschein den Umzug zu beobachten. Weitere Walpurgis-Hochburgen waren Schierke, Stolberg im Südharz, Braunlage, Bad Grund, Hahnenklee und Wolfshagen.

9.12 Uhr: Polizei nimmt Feiernde in Freiburg fest

Nach einem Straßenfest in Freiburg hat die Polizei in der Walpurgisnacht rund 20 Feiernde festgenommen. Einige von ihnen wehrten sich heftig dagegen, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Dabei flogen auch Flaschen und Feuerwerk auf die Beamten. Ein Polizist wurde verletzt, er bekam einen Fußtritt ab. Ein Grund für den Polizeieinsatz war die laute Musik, durch die sich einige Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Erst am frühen Morgen kehrte wieder Ruhe ein – zurück blieben nur Müll und leere Flaschen.

7.17 Uhr: Ausschreitungen in Frankreich befürchtet

Mit einem massiven Sicherheitsaufgebot rüstet sich die französische Hauptstadt Paris gegen befürchtete Ausschreitungen am Tag der Arbeit. Die Behörden erwarten zwischen 1.000 und 2.000 Randalierer. Im Netz kursierten für den 1. Mai Aufrufe zur Gewalt. Ähnlich wie bei den "Gelbwesten"-Protesten in den vergangenen Wochen sind Demonstrationen an bestimmten Orten der Hauptstadt untersagt - dazu zählen die Prachtmeile Champs-Élysées, der Präsidentenpalast und die Gegend rund um die bei einem Brand schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame.

3.21 Uhr: Autos in Hamburg brennen

Drei Fahrzeuge sind auf dem Gelände des Zollamts in Hamburg-Tonndorf in der Nacht abgebrannt. "Nach ersten Erkenntnissen brannten ein Transporter und zwei Pkw", sagte ein Polizeisprecher der "Bild". Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Der Hintergrund ist bisher noch unklar.

2.00 Uhr: Gewerkschaften setzen bei Mai-Demos auf Europa-Themen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will am Tag der Arbeit für gesellschaftlichen Zusammenhalt und europäische Solidarität eintreten. Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" ruft der DGB in Berlin zur traditionellen 1.-Mai-Demonstration vom Hackeschen Markt zum Brandenburger Tor auf (10.00 Uhr). Am 26. Mai sind Europawahlen.

Zu Fuß, per Fahrrad oder per Motorrad sollen die Teilnehmer für europaweite Standards bei Arbeitsbedingungen und -rechten und die Gleichstellung von Männern und Frauen demonstrieren. Am Brandenburger Tor ist anschließend (12.00 Uhr) eine Kundgebung geplant. Danach soll es ein Bühnenprogramm geben. Nach Angaben der DGB hatten im vergangenen Jahr rund 14.000 Menschen an den DGB-Veranstaltungen in Berlin teilgenommen.

01.10 Uhr: "Revolutionäre 1. Mai-Demo" startet in der Schanze

Linksextreme Gruppen haben in Hamburg heute erneut zu einer "Revolutionären 1. Mai-Demo" aufgerufen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive" soll der Zug vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel führen. Hinter der Demonstration steht der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau. Angemeldet sind 1.000 Teilnehmer. Schon zuvor (15.30 Uhr) will die ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtete "Antifa Altona Ost" aus Ottensen zu dem Treffpunkt in die Sternschanze ziehen.

01.11 Uhr: Zwei Autos in Berlin-Neukölln abgefackelt

In Berlin-Neukölln an der Thomas Straße haben Unbekannte einen Mercedes angezündet. Das berichten örtliche Medien. Auch ein nebenan geparkter VW Polo ist dadurch in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand – die Autos konnten jedoch nicht mehr vor einem Totalschaden gerettet werden. Ob der Vorfall mit dem ersten Mai zu tun hat, ist bisher unklar.

30. April, 16.58 Uhr: Hamburger Polizei vorsichtig optimistisch

Trotz der Anmeldung links- und rechtsextremer Kundgebungen schaut die Hamburger Polizei in diesem Jahr "vorsichtig optimistisch auf die Walpurgisnacht und den 1. Mai". Bereits in den vergangenen beiden Jahren sei die Revolutionäre 1. Mai-Demonstration vergleichsweise friedlich verlaufen, sagte Polizeisprecher Timo Zill der Deutschen Presse-Agentur.

Während die Kundgebungen in der Vergangenheit von Linksextremen und Autonomen geprägt gewesen seien, gebe es in diesem Jahr mit "Pegida München" aber auch Mobilisierung am rechten Rand. "Wir werden natürlich auf die Extremisten beider Couleur schauen." Die Polizei werde mit starken Kräften im Einsatz sein und Gewalt – "egal von wem sie ausgeht – schon im Keim unterbinden".

14.32 Uhr: Zehn Staatsanwälte in Berlin im Einsatz

Rund um den 1. Mai werden in Berlin zehn Staatsanwälte im Einsatz sein. Sie halten sich bereit, um nach Festnahmen in der Walpurgisnacht, dem Feiertag und der Nacht zum 2. Mai rasch gegen Randalierer und Gewalttäter Haftbefehle beantragen zu können, wie die Sprecherin der Anklagebehörde, Mona Lorenz, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Staatsanwälte prüfen, ob nach einer Festnahme Untersuchungshaft in Frage kommt, etwa weil ein Verdächtiger Vorstrafen hat oder Fluchtgefahr wegen fehlenden festen Wohnsitzes besteht. "Wir hoffen trotzdem, dass es friedlich bleibt", sagte die Sprecherin.

11.58 Uhr: Großer Andrang bei Mai-Demo im Friedrichshain erwartet

Die Bürgermeisterin von Berlin-Friedrichshain, Monika Herrmann (Grüne), rechnet mit großem Andrang bei der Demonstration von Anhängern der linken Szene am 1. Mai. "Ich glaube schon, dass da eine Menge Leute mitlaufen", sagte sie im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Als Begründung nannte sie die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt, wegen der immer wieder Menschen auf die Straße gingen. "Das wird morgen mit Sicherheit auch so sein."

Anders als in den vergangenen Jahren soll die traditionelle "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" am Mittwoch nicht durch Kreuzberg, sondern durch den angrenzenden Stadtteil Friedrichshain führen. Ob die Demonstranten auch durch die Rigaer Straße ziehen dürfen, in der es regelmäßig Ausschreitungen zwischen Polizisten und Anhängern der linken Szene gibt, will die Polizei kurzfristig entscheiden.