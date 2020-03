Newsblog zu Thüringen

Ramelow will CDU-Abgeordnete nicht "verbrennen"

04.03.2020, 11:30 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online.de

Bodo Ramelow versucht erneut, Ministerpäsident in Thüringen zu werden. Bei der Wahl verzichtet der Linken-Politiker nun auf Stimmen der CDU. Alle Infos im Newsblog.

Am Mittwoch nimmt der Landtag in Thüringen einen neuen Anlauf, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Zur Wahl stellen sich der frühere Regierungschef Bodo Ramelow und AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke. Die neuerliche Abstimmung war nötig geworden, nachdem sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich Anfang Februar mithilfe der AfD zum Ministerpräsident hatte wählen lassen. Nach einem bundesweiten Proteststurm trat Kemmerich zurück. Vor zwei Wochen hatten Linke, SPD, Grüne und die CDU eine Stabilitätsvereinbarung geschlossen, die eine erneute Krise vermeiden soll.

9.31 Uhr: Ramelow will keine CDUler "verbrennen"

Thüringens früherer Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) will sich nicht mit Stimmen der CDU-Fraktion im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten wählen lassen. "Ich werde die CDUler heute um konsequente Stimmenthaltung bitten", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur. "Mit der Kandidatur von Höcke und dem verantwortungslosen Verschwinden der FDP macht es keinen Sinn, im ersten Wahlgang CDU-Abgeordnete zu verbrennen. Das Chaos ist schon groß genug." "Spiegel" und "Thüringer Allgemeine" hatte Ramelow gesagt, dass er sich am Dienstag mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt ausgetauscht und ihm mitgeteilt habe, dass er erforderlichenfalls in allen drei Wahlgängen antreten werde. Voigt wiederum twitterte am Mittwochvormittag, dass er seinen Parteikollegen eine "Enthaltung in allen drei Wahlgängen" empfehlen werde.

Zunächst hatte Ramelow geplant, sich nur im ersten Wahlgang wählen zu lassen. Dafür hätte er er – wie im zweiten Wahlgang – eine absolute Mehrheit – also 46 Stimmen gebraucht. Nötig wären dazu Stimmen aus der CDU- oder der FDP-Fraktion. Im dritten Wahlgang reicht es laut Thüringer Verfassung, die meisten Stimmen zu bekommen. Die FDP-Fraktion kündigte am Dienstag an, bei der Abstimmung den Plenarsaal verlassen zu wollen. Ramelows angestrebte rot-rot-grüne Minderheitsregierung verfügt nur über 42 Sitze im Parlament.

Dienstag, 03. März, 19.59 Uhr: Corona-Verdacht bei Thüringer CDU-Abgeordnetem nicht bestätigt

Der Verdacht einer Corona-Infektion bei einem CDU-Abgeordneten in Thüringen hat sich nicht bestätigt. Das teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt mit. Das Testergebnis sei nach Angaben des Labors des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz negativ ausgefallen.

Die für Mittwoch angesetzte Plenarsitzung zur Ministerpräsidentenwahl findet damit wie geplant statt, wie der Thüringer Landtag mitteilte. Der Verdachtsfall war am Dienstag bekannt geworden, der CDU-Abgeordnete befand sich in Quarantäne.

16.15 Uhr: Thüringer CDU-Abgeordnete wollen Menschenansammlungen meiden

Wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion bei einem Thüringer CDU-Abgeordneten wollen die übrigen 20 Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion öffentliche Veranstaltungen und größere Menschenansammlungen vorerst meiden. "Wir wollen heute möglichst nicht die Gefahr eröffnen, dass irgendjemand anderes noch von uns infiziert werden kann", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer CDU-Fraktion, Andreas Bühl, in Erfurt. Man wünsche allen Betroffenen gute Besserung – und dass sich der Verdacht nicht bestätigen möge. Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich ein CDU-Abgeordneter wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion in Quarantäne befindet.

14.55 Uhr: Landtagspräsidentin: Bei positivem Corona-Fall wird Wahl verschoben

Die für diesen Mittwoch geplante Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag wird nach Angaben von Landtagspräsidentin Birgit Keller verschoben, sollte sich der Verdacht auf eine Corona-Infektion bei einem CDU-Abgeordneten bestätigen. Die anberaumte Landtagssitzung werde in diesem Fall abgesagt, weil bei einem positiven Testergebnis nicht auszuschließen sei, dass der Parlamentarier auch andere Abgeordnete bereits infiziert habe, sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Unter diesen Umständen eine Landtagssitzung abzuhalten, berge das Risiko, auch andere Menschen in Gefahr zu bringen. "Da müssen wir reagieren. Wir nehmen die Situation ernst." Das Testergebnis zu dem Verdachtsfall wird laut Gesundheitsministerium am Dienstagabend erwartet. "Wenn es da ist, werden wir entscheiden, ohne Panik", sagte Keller. Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion befindet sich in Quarantäne, er war in den Winterferien mit einem infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis im Skiurlaub in Italien.

12.54 Uhr: Coronavirus-Verdacht im Landtag – Auswirkungen auf Ministerpräsidentenwahl?



Bei einem Abgeordneten der CDU-Fraktion im Thüringen Landtag besteht der Verdacht, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnte. Das bestätigte ein Sprecher der Fraktion t-online.de: "Ja, es besteht ein Verdacht. Der Schnelltest läuft. Ein Ergebnis wird im Laufe des Nachmittags erwartet." Der Abgeordnete befindet sich derzeit in Quarantäne.

Der Abgeordnete sei mit einem mit dem neuen Virus infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis in den Winterferien im Skiurlaub in Italien gewesen, sagte ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums. Welche Auswirkungen ein möglicherweise positives Ergebnis auf die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch im Landtag hat, ist derzeit unklar.

Bei einem negativen Testergebnis könne der Politiker an der Wahl des Ministerpräsidenten am Mittwoch im Landtag teilnehmen, sagte der Ministeriumssprecher. "Dann kann die Quarantäne aufgehoben werden." Der Politiker zeige keine Symptome.

11.23 Uhr: FDP will nicht an Ministerpräsidentenwahl teilnehmen

Die Thüringer FDP-Fraktion will bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch den Plenarsaal verlassen, um ihre Ablehnung sowohl des Linke-Politikers Bodo Ramelow als auch des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke auszudrücken. "Wenn Sie dokumentieren wollen, dass Sie beide Kandidaten ablehnen, können Sie an dem Wahlgang nicht teilnehmen", sagte der Sprecher der Thüringer FDP-Fraktion, Thomas Philipp Reiter. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet. Reiter argumentierte, dass die Stimmzettel keine Nein-Stimmen vorsähen. "Eine Enthaltung ist kein Nein", erklärte er. Nach seinen Angaben gibt es einen Fraktionsbeschluss dazu.

9.11 Uhr: Union hält nichts von Kuban-Vorschlag

Thüringens neuer CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat die Forderung der Jungen Union zurückgewiesen, bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch den Landtagssaal zu verlassen. Abgeordnete seien nicht gewählt, um sich aus der Verantwortung zu stehlen, sagte Voigt dem MDR.

Der Chef der Jungen Union: Der CDU-Politiker warnt, dass die AfD die Wahl erneut nutzen könnte, um die Union auszutricksen. (Quelle: imago images)



7.05 Uhr: JU-Chef: Union soll Wahl fernbleiben

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat die Thüringer Landtagsabgeordneten der CDU aufgefordert, bei der Wahl des Ministerpräsidenten am Mittwoch den Plenarsaal zu verlassen. Die Beschlusslage der CDU lasse keine Zusammenarbeit mit AfD oder Linkspartei zu – "auch keine indirekte", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Beteiligten sich die CDU-Abgeordneten an der Wahl, "könnte die AfD sie erneut austricksen, wenn deren Abgeordnete in geheimer Wahl vier Stimmen für Ramelow abgeben und anschließend mit dem Finger auf die Union zeigen", warnte der Vorsitzende der CDU/CSU-Nachwuchsorganisation. Der Linke-Politiker Bodo Ramelow gehe mit dem bewusstem Risiko in diese Wahl, mit AfD-Stimmen gewählt zu werden.

Montag, 2. März, 13.17 Uhr: Thüringer AfD-Chef Höcke kandidiert bei Ministerpräsidentenwahl

Die Thüringer AfD schickt ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Das teilte die AfD-Fraktion in Erfurt mit. Höcke tritt damit gegen den Linke-Politiker Bodo Ramelow an.

13.03 Uhr: Mohring-Nachfolge – Hirte denkt über Kandidatur nach

Der zurückgetretene Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, hat eine Kandidatur als neuer Chef der Thüringer CDU nicht ausgeschlossen. Hirte sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Nach der Fraktion muss sich nun auch die Spitze der CDU neu aufstellen. Dafür benötigen wir ein bestmögliches Team. In einer solch existenziellen Krise bin selbstverständlich auch ich bereit, mit anzupacken." In welcher Funktion, werde offen mit den Kreisvorsitzenden beraten und am 18. April auf einem Landesparteitag entschieden.

Die CDU-Landtagsfraktion hatte am Montag den Hochschulprofessor Mario Voigt zum neuen Fraktionschef gewählt. Sein Vorgänger Mike Mohring hatte angekündigt, nicht erneut zu kandidieren und sich parallel auch von der Landesparteispitze zurückzuziehen.

Hirte, der stellvertretender CDU-Chef in Thüringen ist, war Mitte Februar nach seiner heftig kritisierten Gratulation Thomas Kemmerichs zur Wahl zum neuem Ministerpräsidenten in Thüringen als Ostbeauftragter zurückgetreten. Kemmerich war mit AfD-Stimmen ins Amt gekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Hirte daraufhin mitgeteilt, dass er nicht länger Ostbeauftragter sein könnte.

11.17 Uhr: Mario Voigt folgt Mohring an Spitze der Thüringer CDU-Fraktion

Der Hochschulprofessor Mario Voigt ist als Nachfolger von Mike Mohring neuer Chef der Thüringer CDU-Landtagsfraktion. Der stellvertretende Landesparteichef erreichte bei einer außerplanmäßigen Wahl des Vorstands die nötige Mehrheit, wie die CDU-Fraktion in Erfurt bekannt gab. Nach Angaben eines Fraktionssprechers gab es keinen Gegenkandidaten. Der 43-jährige Hochschulprofessor für Digitale Transformation und Politik erhielt bei der Fraktionssitzung 15 Jastimmen; 3 Abgeordnete stimmten gegen ihn, 3 enthielten sich.

Mohring stand spätestens nach dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten öffentlich wie auch in den eigenen Reihen massiv unter Druck. Vor der Wahl des Fraktionsvorstandes hatte Mohring angekündigt, nicht erneut zu kandidieren und sich parallel auch von der Landesparteispitze zurückziehen zu wollen.

6.16 Uhr: Kemmerich-Wahl beschert dem Landtag viel Bürgerpost

Nach der aufsehenerregenden Ministerpräsidentenwahl Anfang Februar haben sich ungewöhnlich viele Menschen mit ihrer Meinung zur politischen Lage an den Landtag gewandt. "Die Anzahl von Kontaktaufnahmen war stark erhöht", sagte ein Sprecher der Landtagsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. Etwa 200 Menschen hätten vor allem E-Mails an die Landtagsverwaltung geschrieben. "Es gingen aber auch vereinzelt Postsendungen und Telefonanrufe ein, persönlich vorstellig wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand."

Post, die an einzelne politische Akteure gerichtet gewesen sei, sei an diese weitergeleitet worden. Zusendungen, die eine konkrete Frage beinhalteten, seien beantwortet worden. "Einigen antwortete auch Landtagspräsidentin Birgit Keller selbst."

Nach Angaben des Sprechers erstreckten sich die gegenüber dem Parlament geäußerten Meinungen über das gesamte politische Spektrum. Einige Menschen hätten die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD kritisiert. "Andere gratulierten wiederum zur Wahl", sagte er. Wieder andere hätten kritisiert, dass Kemmerich aufgrund des öffentlichen Drucks zurückgetreten sei.