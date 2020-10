Beherbergungsverbot, Schulen, Masken

Corona-Kurs: Darüber entscheiden Bund und Länder heute

14.10.2020, 09:55 Uhr | dpa, cck

Bundeskanzlerin Merkel trifft sich mit den Ministerpräsidenten. Die Kritik an einem "Flickenteppich" unterschiedlicher Regeln ist zuletzt aber immer lauter geworden. Gelingt nun eine einheitlichere Linie?

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Mittwoch darüber, wie die Pandemie eingedämmt werden kann. In den vergangenen Wochen waren die Zahlen der Neuinfektionen stark gestiegen, am Dienstag lag sie bei mehr als 5.000.





Zoff um Corona-Regeln: Landesfürsten kommen zum Showdown nach Berlin



Am Dienstagabend traf sich Merkel bereits zu einem Vorgespräch mit mehreren Ministerpräsidenten, Ergebnisse wurden aber nicht bekannt. Ziel soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sein, einheitliche Standards im Umgang mit Hotspots zu finden. Als Hotspots gelten Gebiete mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Ein erneuter Lockdown solle unbedingt verhindert werden, hatte Merkel mehrmals betont.



Über diese Themen wird wahrscheinlich beraten:

Beherbergungsverbot

Das über dieses Thema gesprochen wird, gilt als sicher: Die meisten Bundesländer hatten am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Hotspots bei Reisen nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Die Regelung hatte massive Kritik ausgelöst und könnte nun nochmal auf den Prüfstand kommen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnte in der "Bild"-Zeitung vor einer sinkenden Akzeptanz der Maßnahmen bei den Bürgern, wenn einzelne nicht nachvollzogen werden könnten. Dagegen verteidigten andere Länderchefs wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Regelung.

Maskenpflicht und Bußgeld

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert bundesweit schärfere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. Wer etwa gegen die Maskenpflicht verstoße, soll nach seiner Ansicht 250 Euro Bußgeld bezahlen. Ende August hatten sich die meisten Ministerpräsidenten auf ein Bußgeld von mindestens 50 Euro geeinigt, in Bayern gilt bereits der Regelsatz von 250 Euro.

Söder brachte auch die Frage ins Spiel, ob es eine erweiterte Maskenpflicht brauche. Bisher gilt sie vor allem in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder: Er fordert eine erweiterte Maskenpflicht und höhere Bußgelder. (Quelle: Peter Kneffel/dpa)



Merkel hatte am vergangenen Freitag mit den Bürgermeistern von Großstädten neue Regeln vereinbart, die einsetzen, wenn eine Stadt zum Hotspot wird. Dazu gehören eine erweiterte Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und gegebenenfalls Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für die Gastronomie, zudem Teilnehmerbeschränkungen für Veranstaltungen und private Feiern.

Schulen und Kitas

Konkrete Beschlüsse deuteten sich vorab nicht an. Merkel hatte aber immer wieder betont, dass die Aufrechterhaltung des Kita- und Schulbetriebs zu den obersten Prioritäten gehöre. Die Schließungen während des Lockdowns im Frühjahr hatten viel Frust verursacht. Zwar haben die meisten Schulen wieder geöffnet, aber es kommt immer wieder zu Schließungen und Fernunterricht wegen Verdachts- und Infektionsfällen. Das dürfte in der kalten Jahreszeit zunehmen.

Teststrategie

Am 15. Oktober wollte das Gesundheitsministerium eigentlich eine neue Corona-Teststrategie vorliegen haben. So sollen stärker Risikogruppen und Beschäftigte im Gesundheitswesens getestet werden, weniger Reiserückkehrer. Ein erster Entwurf ist seit Anfang des Monats bekannt, die endgültige Version aber noch nicht.

Geplant ist, dass Pflegeheime und Krankenhäuser sogenannte Antigen-Schnelltests großzügig nutzen können, um Besucher, Personal und Patienten regelmäßig zu testen. Nach dpa-Informationen war im Gespräch, dass die neue Teststrategie erst nach dem Ende der Herbstferien startet, am 8. November.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Bisher gilt, dass sich Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und dann in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis da ist. Ohne negatives Testergebnis gilt eine vierzehntägige Quarantäne. Künftig könnte sie auf zehn Tage verkürzt werden. Ein "Freitesten" soll erst ab dem fünften Tag in Quarantäne möglich sein.

Wirtschaft

Die Corona-Krise hatte im zweiten Quartal wegen des Lockdowns zu einem Wirtschaftseinbruch geführt. Merkel hat betont, es habe Priorität, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Spitzenverbände der Wirtschaft warnen eindringlich vor einem zweiten Lockdown, dies würden viele bereits angeschlagene Firmen nicht überleben. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe plant das Wirtschaftsministerium, die Corona-Überbrückungshilfen zu verlängern.