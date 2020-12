Bei Gipfel im Kanzleramt

Bund und Länder verlängern Teil-Lockdown bis 10. Januar

02.12.2020, 20:56 Uhr | dpa, AFP, dru

Sie wolle sich mit den Ministerpräsidenten am 4. Januar erneut treffen, falls nötig auch früher, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach fünfstündigen Beratungen mit den 16 Ministerpräsidenten. (Quelle: Reuters)

Die Corona-Krise war diesmal nur einer von mehreren Punkten bei den Bund-Länder-Beratungen. Dennoch wurde ein wichtiger Beschluss gefasst: Der Teil-Lockdown bleibt bis 10. Januar.

Der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen. "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist", sagte die CDU-Politikerin im Anschluss.

Die von den meisten Ländern beschlossenen Lockerungen über die Feiertag und Silvester bleiben davon unberührt, wie die Kanzlerin weiter ausführte. Die gegenwärtigen Auflagen waren bis zum 20. Dezember befristet. Über Weihnachten soll es in fast allen Bundesländern – bis auf Berlin – Lockerungen der Kontaktbeschränkungen geben.

Söder schließt Verschärfung der Maßnahmen nicht aus

Merkel begründete die Verlängerung der Maßnahmen damit, dass man noch "sehr weit entfernt" von den angestrebten Zielwerten sei. Man habe eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schloss auch eine weitere Verschärfung des Teil-Lockdowns nicht aus. Man werde in den kommenden Wochen überlegen müssen, ob die bisherigen Maßnahmen reichen.



"Die Frage ist, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten können – oder ob wir nicht irgendwann noch mal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen", sagte Söder. "Die Zeit ist nicht da, wo die Maßnahmen jetzt bewertet werden müssen", sagte Söder. "Aber mein Gefühl ist, und viele Bürgerinnen und Bürger fragen mich auch, dass wir uns da nicht scheuen dürfen, am Ende auch sehr konsequent zu sein – und vielleicht einmal kürzer konsequenter als länger halbkonsequent."

Merkel kündigte an, dass die Runde am 4. Januar wieder zusammenkommen wolle, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Erhoffter Effekt des Teil-Lockdowns blieb bislang aus



Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie das RKI am Mittwoch mitgeteilt hatte. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Zudem stecken sich in Deutschland nach wie vor vergleichsweise viele Menschen mit dem Virus an. Es gab in den vergangenen Tagen zwar einen leichten Rückgang der Neuinfektionen, der erhoffte Effekt des Teil-Lockdowns blieb aber bislang aus.

Der seit November geltende Teil-Lockdown mit Schließungen etwa von Gastronomiebetrieben war in der vergangenen Woche bis kurz vor Weihnachten verlängert worden. Im Beschlusspapier hieß es, Bund und Länder gingen davon aus, dass wegen des hohen Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen bis Anfang Januar erforderlich sein werden, insbesondere im Bereich Gastronomie und Hotels.